A Győrben megrendezett diák­olimpián érmekkel sikerült gazdagodniuk a fiataloknak, Nagy Nimród és Lipótzy István Dániel is harmadik helyen tudott zárni. Nagy Nimród a diák A korcsoportban szállt harcba az elsőségért, és nagyon közel is járt ahhoz, hogy akár meglegyen az aranyérem. Négy mérkőzést vívott, és végeredményben harmadik helyen zárt a 38 kilogrammosok mezőnyében. Nagyon fegyelmezetten küzdve jutott el az elődöntőig, ahol a későbbi bajnoktól szenvedett csak el vereséget. A harmadik helyért ipponos győzelemmel, egy kisbelső horoggal győzött, így a dobogó legalsó fokára állhatott fel, edzője Nagysolymosi Tibor volt a versenyen. Vasárnap a juniorkorosztállyal folytatódott már a diák­olimpia, ugyancsak Győrben. Lipótzy István Dániel hosszú utat tett meg a bronzéremig, hiszen egy nagyon komoly vállműtét után, kitartó és szorgalmas munkával jutott el ismét odáig egy rangos versenyen, hogy felállhasson a dobogóra. Korosztályát egyedül képviselte a versenyen, így edzőjének, Cseh Márknak is be kellett segíteni a bemelegítésnél, mely – mint az eredmény is mutatja – igen jól sikerült számukra.