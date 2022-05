Ma délután három mérkőzést vívnak meg a megyei első osztályban. Tisza­kécskére látogat a Kalocsa, Lajos­mizsére a Harta, Kiskunfélegyházára a Kecel. A mérkőzések kiszámíthatatlansága tekintetében a bőség zavarát kínálja tehát ez a szombat délután. Tiszakécskén a támadófocit favorizáló Bagi-alakulat minden bizonnyal látványos mérkőzést fog vívni a tavaszt gyengén kezdő, azóta viszont egyre jobban megizmosodó és egyre nagyobb kedvvel – és ami még fontosabb, egyre bővebb kerettel – játszó Kalocsával. Egyre ütősebb a Harta, ráadásul újabban már idegenben is. Csehi Tamás szeretne egy emlékezetes tavaszt, és hogy erre meg is van a hartaiak esélye, azt alátámasztja a tény, hogy már látótávolságban van számukra a dobogó. A Lajosmizse szintén jó tavaszt fut, és szintén lehetősége van szép helyezés elérésére, ezért ők is igényt tartanak a három pontra.

A Kiskunfélegyháza kevés és jelentéktelen botlással egyenletes, jó tavaszt fut. Igaz ez a Kecelre is, amely egy szorgos idei pontgyűjtés után most érte utol a középmezőnyt, és további pontok szerzése esetén akár a tabella felső felében is végezhet, márpedig Kecelen ez volt az egyik kitűzött cél. Ennek elérése érdekében szívesen összeszednék Félegyházán is a három pontot, Valkai Tamásék ugyanakkor aligha fogják tétlenül nézni a gyűjtési kísérletet. Annál is inkább, mert ha a Jánoshalma képes legyőzni a Kiskőröst, akkor a Félegyházának – hazai győzelem esetén – a hátralévő három fordulóban elég lesz mindössze egy pontot megszerezni ahhoz, hogy bajnok legyen. A Jánoshalma persze szeretné legyőzni a Kiskőröst, de ez nem lesz egyszerű. Sarok Attila, a Jánoshalma örök optimista technikai vezetője ezúttal például majdhogynem borúlátó.

– Abszolút nem vagyunk megelégedve a tavaszi teljesítményünkkel, sokkal jobb eredményt vártam én is, illetve a játékosok is – tekintett vissza a tavaszi idény mögöttük maradt kétharmadára. – Sajnos sérüléshullám, betegségek, eltiltások sújtanak bennünket. Amióta én a JFC technikai vezetője vagyok, soha nem mondtam még ilyet, de ezúttal nem mi vagyunk a találkozó esélyesei. Ismét sok a sérültünk. Nagy Dániel műtéten esett át, Lengyel Szabolcs már hosszabb ideje sérült, Ivanisevic Tony eltiltott. A csapatkapitányunk, Szabó Szilárd játéka sem biztos, ugyanis sérült a bokája, de amennyire ismerem, ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a pályán ezúttal is vezéregyéniség legyen. A hiányzók miatt az ifjúsági csapatunkból kell felhoznunk játékosokat. Mindenféleképpen zárt védekezésből kell kiindulnunk a Kiskőrös ellen, nem szeretnénk beleszaladni egy nagy pofonba, mint a Kiskunfélegyháza ellen. A védelmet kell összerakni és a kontrákra összpontosítani. Sajnos nem tudjuk a saját játékunkat, a letámadást játszani a sok hiányzó miatt. Mindenféleképpen szeretnénk a harmadik helyre odaérni, ám nem lesz egyszerű.

– Felemás gondolatok kavarognak bennem a tavaszi szezon láttán – merengett Füleki Antal, a kiskőrösiek edzője. – Az őszi idényünk jobb volt, én úgy gondolom. Azt fontos megjegyezni, hogy a Kiskőrösnek a tavasza általában mindig gyengébb, mint az ősze. Sajnos az idén sem azt a munkát tudtuk elvégezni, és nem olyan minőségben, amit és ahogy szerettük volna. Sok volt a sérült, sok volt a beteg, és emiatt nem tudtunk csúcsformába lendülni. Azt azonban kijelenthetem, hogy valamelyest tudtunk előre lépni. A jánoshalmi csapatot ismerjük, tudjuk, mik az erősségeik. Azonban ők sem azt az arcukat mutatják, mint az ősszel. Ezzel együtt nem számíthatunk könnyű mérkőzésre. Annak örülök, hogy végre teljes kerettel tudok dolgozni, mert a sérültjeink és a betegeink felépültek. Nagyon nehéz találkozóra számítok, de a három pontra törekszünk, ahogy mindenki ellen. Az elmúlt héten elfogadták az NB III.-as licenckérelmünket, ám én úgy gondolom, hogy ez a csapat jelenleg még nincs kész az NB III.-ra. Ugyanakkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az utolsó fordulóban a Kiskunfélegyháza úgy jöjjön hozzánk, hogy akármi lehet a vége.

A Bácsalmás a sereghajtó Kiskunhalast látja vendégül. Teslic Igor játékosai mindent el fognak követni annak érdekében, hogy behúzzák a három pontot, a hétről hétre gyötrelmesen szűk kerettel küszködő halasiak azonban már bizonyították, hogy képesek meglepetést okozni.

A megye kettő Déli csoportjában az éllovas Kunbaja Kelebiára utazik a három pont reményében. A Kunbaja botlását kihasználná a Borota, de ők a Nemesnádudvart fogadják, könnyű dolguk tehát nem lesz. Ha a Nádudvarnak sikerülne pontot elvennie a Borotától, a Kunbaja már ezen a hétvégén bajnoki címet ünnepelhetne. A Borota persze nem tervez ilyen előzékenységet, annál is inkább, mert a Baja egy Tompán aratott győzelemmel megelőzhetné. Északon is eldőlhet a bajnokság, ha a Kiskunfélegyháza II.-nek sikerül győznie Kiskunmajsán, a Kerekegyháza pedig kikap hazai pályán a Solttól. Fordítva is igaz ez a képlet, kereki és majsai győzelem esetén a Kerek­egyháza a bajnok egy körrel a zárás előtt.