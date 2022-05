Soltvadkerti TE Variens–Tiszakécskei LC II. 2–2 (2–2)

Soltvadkert, 100 néző, vezette: Vörös Gábor (Péter-Szabó Ottó, Barta Viktória)

Soltvadkert: Szabó N. – Bashiri, Katona, László, Fék (Tóth Á. 48.), Molnár, Supka, Hegedűs, Fejes, Lévai (Móczár 88.), Gémes (Somogyi 79.). Edző: Papp Róbert.

Tiszakécske II.: Baráth – Horváth, Lovas A., Oberna, Káli, Kalmár, István, Tóth-Molnár (Hoffmann 72.), László (Steklács 57.), Lovas Zs., Szabó. Edző: Bagi Gábor

Gól: Bashiri 25., Lévai 39., illetve Káli 4., István 37. perc.

Sárga lap: Fék a 36., Tóth Á. A 90., illetve Horváth a 40., Lovas a 79. percben

Papp Róbert: – A tabellán a negyedik helyen álló csapat jött hozzánk, de szerencsére egy jó kerettel tudtunk kiállni. Mindez meg is látszott a teljesítményünkön. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, az első és a második félidőben egyaránt. Ha csak a felét berúgjuk, akkor fölényesen nyerjük a meccset. Keressük az okát, hogy ez miért nem történt meg. A Kécskének is voltak lehetőségeik, de ez egy simán nyerhető mérkőzés lett volna a részünkről. Sajnálom a fiúkat, hogy nem tudtuk feltenni az í-re a pontot, de legalább volt hajtás, küzdés a meccsen. A döntetlen minimum megérdemelt volt, ám győzelmet szalasztottunk ma el. Gratulálok a fiúknak a hozzáállásukhoz.

Bagi Gábor: – Nehéz nyilatkozni egy ilyen mérkőzés után, hiszen nem ezt terveztük. Látszik is, hogy még nem jelentős tét, tehát győzelmi kényszer is képes rá tudja nyomni a teljesítményre. Nyílt sisakos mérkőzést játszottunk, ahol Soltvadkert bebizonyította, hogy nem azt tudják, amit a táblázat mutat. A végeredmény azt tükrözi, hogy ma nem tudtuk azt a játékot nyújtani, amit sok mérkőzésen. Ez egy döntetlenre lett elég. Ha a második oldalát nézem, hogy a csapat évről-évre javít a pozícióján, a mutatott játékon, akkor igazából nincs okunk olyan annyira szomorúnak lenni, mint amennyire szomorúak most vagyunk.

Kiskőrösi LC–Kiskunfélegyháza 1–3 (1–2)

Kiskőrös 250 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Molnár Alex, Rácz Béla).

Kiskőrösi LC: Tóth Z. – Szedmák (Amin 20.), Hajnal, Simon, Nagy A., Mihály, Szabó G. (Karf 75.), Vajda, Barkóczi, Pekker, Pintyi. Edző: Füleki Antal

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Magony, Ábel, Urbán Valkai – Nemesvári (Nagy D. 77.), Kulcsár, Kanyó (Kurgyis 65.) – Nagy V., Bálint (Erős 77.), Oroszi D. (Csurka 65.). Edző: Némedi Norbert

Gól: Nagy A. 44., illetve Oroszi D. 24. 33. Erős 80.

Sárga lap: Amin 64., Barkóczi 77., Pintyi 79., ill. Kulcsár 8., Ábel 28. Kiállítva: Pekker 89.

Füleki Antal: – Először is szeretnénk gratulálni a Kiskunfélegyházának, mert megérdemelten nyerték meg a bajnokságot egy nagyon jó csapattal és egy nagyon jó edzővel. A mai mérkőzésen is megérdemelten győztek, igaz, tartalékosak voltunk, de látszott a két csapat közötti különbség. Szerettünk volna borsot törni az orruk alá, de sajnos ez most nem sikerült. Volt egy periódusunk, amikor adódtak lehetőségeink, de ez kevés volt ahhoz, hogy kiegyenlítsünk, vagy esetleg megfordítsuk az eredményt. Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak is, mert jól teljesítettünk. Mindenki azt várta, hogy a bajnoki címért menjünk, de mi tudtuk, hogy milyen célt tűztünk ki magunk elé. Csak gratulálni szeretnék a csapaton kívül a stábnak és mindenkinek, aki ebben a bajnokságban hozzájárult a jó szereplésünkhöz.

Némedi Norbert: – Attól függetlenül, hogy nem volt igazi tétje a mérkőzésnek, mégis az első és a második helyezett játszott egymással, és egy találkozót vívtunk. Mind a két csapat támadó szellemben próbált játszani. Nekünk az első félidő jobban sikerült, ezért meg tudtuk nyerni a mérkőzést, de a Kiskőrös is igazolta a jó hírét, ahogy azt is, hgoy miért végzett a második helyen. Voltak olyan szakaszai a mai mérkőzésnek, amikor minket is nehéz feladat elé állítottak, de a végén megmaradt az a különbség, ami az elején kialakult a két fél között. Szerintem méltón zártuk le az egész bajnoki évet. Gratulálok a Kiskőrösnek a második helyéhez, a csapatomnak pedig a bajnoki cím elnyeréshez.