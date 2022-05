A hazaiaknak 41 pontjuk van, és jelenleg a 12. helyen állnak a tabellán, míg a vendégeknek 35, és a 19., azaz kieső helyen tartózkodnak. Természetesen a tiszakécskeiek szeretnék megnyerni a mérkőzést, amivel be is biztosítanák a bennmaradásukat a másodosztályban. Ugyanakkor a szolnokiak sem mondtak le arról, hogy a következő bajnokságban is az NB II.-ben szerepeljenek, ehhez azonban győzniük kellene Tiszakécskén.

A vendéglátók egy nyolcsorozatos nyerő szakasz után négy egymást követő mérkőzésen vereséget szenvedtek, ezért még matematikailag lehetséges az, hogy kieshetnek, bár ahhoz sok mindennek kellene közrejátszani.

Ettől függetlenül semmit sem akarnak a véletlenre bízni, és a vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen a három pontért szállnak harcba. Amennyiben győztesként hagyják el a pályát, akkor hazai közönség előtt ünnepelhetik a bennmaradásukat. A Szolnok az elmúlt négy mérkőzésen, menekülve a kieséstől, két alkalommal győzött, egyszer döntetlent játszott, egy alkalommal pedig vereséget szenvedett. Éppen ezért hiába tartózkodnak jelenleg az utolsó előtti helyen, nem lehet könnyelműen titulálni ezt a mérkőzést sem.