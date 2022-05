A Déli csoportban a bajnoki címet már az elmúlt héten megszerző Kunfehértó a bronzéremért küzdő Madaras vendége volt. A hazaiak Kalló Gábor és Kőműves András góljaival egyórányi játék után 2–0-ra vezettek, Komlós Dávid és Máté-Tóth Viktor találataival azonban egyenlített a bajnok. A második helyen álló Dunagyöngye magabiztos győzelmet aratott Tataházán, a Katymár a Kisszállás vendéglátójaként tartotta életben érmes reményeit. A katymári Virágh Martin mesterhármast szerzett.

Eredmények: Tataháza–Dunagyöngye SK 0–7, Katymár–Kisszállás 5–1, Felsőszentiván–Híd SC 1–1, Bácsalmási PVSE II.–Bácsbokod 7–1, Madaras–Kunfehértó 2–2, BSE Vaskút–Kenderes 5–2, Hercegszántó–Gara 0–5.

Az Északi csoportban pórul járt az éllovas Ladánybene Kerekegyházán. A kerekegyháziaknál két, a megye kettes csapatból öt sárga lap miatt eltiltott játékos, Gavula-Recte Levente és Gáspár Ernő is a megye hármas csapatot erősítette ezen a hétvégén, és az erősítette jelen esetben nem csak költői kép. Már a kezdésnél tudták a beneiek, hogy pokolian nehéz dolguk lesz. Bencze Dániel és Gavula révén a 16. percben már két góllal vezetett a Kerek, Fodor Zoltán és Tóth Zalán révén a félidőre egyenlített a Ladánybene. A második játékrészben Tóth Zalán a vezetést is megszerezte az éllovasnak, Gogolák Milánnak az utolsó félórában szerzett mesterhármasa azonban eldöntötte a három pont sorsát.

Miután a mérkőzést kora délután játszották le, a második helyen álló Miklósi GYFE már abban a tudatban lépett pályára Tiszaugon, hogy egy győzelemmel minimálisra csökkentheti a hátrányát.

A Tiszaug bárkinek kemény ellenfél, ugyanakkor megkönnyítette a kunszentmiklósiak dolgát, hogy a hazai csapat Molnár Szabolcs 33. percben történt kiállítása miatt megfogyatkozott. Damásdi Tibor és Kovács Tibor góljaival hamar kihasználta az emberelőnyt a Miklós, a hajrában Kévés Sándor biztosította be a Miklósi GYFE győzelmét. Pazar hajrá várható a bajnoki címért ebben a csoportban. Az egyre inkább a harmadik helyre beálló Ágasegyháza a Jakabszállást győzte le magabiztosan hazai pályán. Szükségük is volt a sikerélményre, hiszen ezen a hétvégén Kunszentmiklósra utaznak.

Eredmények: Kerekegyházi SE II.–Ladánybene 5–3, Tiszaug–Miklósi GYFE 0–3, Fülöpszállás–Bugac 4–1, Ágasegyháza–Jakabszállás 4–0. A fülöpjakabi és a katonatelepi találkozó félbeszakadt, a Balló­szög–SC Hírös-Ép II. mérkőzést június 2-án vívják meg.

A Közép csoportban az ötödik Balotaszállás fogadta a forduló előtt harmadik Kecel gárdáját.

Balotaszállás FC–Kecel FC II. 4–3 (3–1)Balotaszállás,

120 néző. Vezette: Kvala István (Aladics Tamás, Németh Zsolt Ferenc).

Balotaszállás FC: Szűcs Csaba – Vincze Viktor, Takács Sándor, Lőrincz István, Vin­cze Gergő, Nagy Dániel, Vásárhelyi Richárd, Földes Péter, Vincze Imre, Schveitzer Milán (Kaszap Attila, 86.), Teremi Zoltán (Racsmán Szabolcs, 75.). Edző: Mezei Csaba.

Kecel FC: Tóth Tibor – Orcsik Norbert, Gébl Norbert, Vágó Andor, Pongrác Gábor (Kovács Norbert, 46.), Prucser Zsolt, Hugyecz Péter (Doszpod Ferenc, 74.), Bleszák Csaba, Sipos Jenő Martin, Doszpod Tamás, Varga Ferenc. Játékos-edző: Doszpod Ferenc.

Gól: Vásárhelyi (19.), Schveitzer (26.), Teremi (38.), Vincze V. (72.), illetve Doszpod T. (6.), Prucser (66.), Kovács N. (68.).

Sárga lap: Vincze Gergő (20.), Vincze Imre (90.), illetve Vágó (51.), Varga F. (59.), Orcsik (87.).

Mezei Csaba: – Azt a játékot kértem a meccs előtt a fiúktól, amit néhány héttel ezelőtt az Akasztó ellen nyújtottak, ugyanazt a nyíltszívű játékot, ugyanis akkor nagyon bejött. Bár ma a letámadás része nem jött be úgy, ahogy azt akartuk. Ugyanakkor egyre inkább jó ómennek tűnik a számunkra, hogyha valaki vezetést szerez itt, nálunk, az nagyon ritkán távozik a három ponttal. Ez lassan már hagyomány, amit mi nem bánunk. Gratulálok a csapatomnak, ugyanis ismét egy hatalmas győzelmet arattunk, ugyanakkor további sok sikert kívánok a keceli együttesnek.

Doszpod Ferenc: – Jól kezdtünk, tudtunk szerezni egy gólt, majd ezután érthetetlenül visszaesett a csapat. Nem tudtuk megtartani a labdát, hibákat követtünk el a védekezésben. Kaptunk három gólt az első félidőben, akkor ment el a meccs. A második játékrészben amikor elkezdtünk passzolni, akkor működtek a dolgaink. Sajnos ma több gyenge teljesítmény is volt a csapatban, ugyanakkor zavart bennünket a kis méretű pálya is. Nagyon bánt, hogy az Akasztó II. elleni mérkőzést követően öt pontot levontak tőlünk, azzal úszott el a bajnoki remény. Ezt nagyon sajnáljuk, de azt gondolom, hogy az eredeti célkitűzést azért teljesíteni tudjuk. A dobogó volt ugyanis a cél, a második helyre pedig oda tudunk érni.

Eközben Akasztón szomszédvári derbit vívtak, hiszen az éllovas Akasztó II. a Kiskőrös második csapatát fogadta. A találkozó nagy csatát hozott, de gólt nem. Azt, hogy a Kiskőrös II. csak egy pontot szerzett, a Vadkert II. kihasználta. Nem ment ez ugyanakkor könnyen. Nem elég, hogy Fábián Dániel az 56. percben a vezetést is megszerezte a Bócsának, meg is fogyatkozott a hazai gárda Gaál Zoltán kiállítása miatt. Tíz emberrel is sikerült azonban fordítaniuk, Viola Máté és Engler Antal góljaival. A Tabdi–Kecel Senior alsóházi rangadón a Tabdi megszerezte az idei harmadik győzelmét, Kolompár Zoltán, Szentgyörgyi Krisztián és Patai Denisz talált be Balogh Kálmán kapu­jába.

Eredmények: Vadkert FC STE II.–Bócsa 2–1, Tabdi–Kecel Senior 3–0, Akasztó FC II.– Kiskőrösi LC II. 0–0, Császártöltés–Csengőd 1–0, Tázlár–Jászszentlászló 2–1.

A Nyugati csoportban magabiztos győzelmet aratott Szalkszentmártonban a Foktő, és így megszerezte a bajnoki címet. A hazai csapat vezetett ugyan Csonka Norbert révén a 10. percben, a Foktő azonban még az első játékrészben egyenlített Farkas Szabolcs góljával, majd a második felvonásban Matos Balázs, Kovács Márk, illetve Farkas Szabolcs második góljával a győzelmet is megszerezte. A 3. Bátya és a 4. helyezett Szakmár rangadóját a vendégcsapat nyerte, Mácsai Péternek a 68. percben szerzett góljával. A találkozót két piros lap is színesítette, a hazai Szabó István és a vendég Tóth Kristóf a 85. percben már elindulhatott zuhanyozni.

Eredmények: Homokmégy–Fajsz 1–3, Tass–Dunavecse 0–4, Dunapataj–Dunaszentbenedek 4–2, Szentmárton–Főnix SE Foktő 1–4, Bátya–Szakmár 0–1.

Szerdán megyei kupaszerda

Szerda délután vívják meg a Bács-Kiskun megyei kupa elődöntőit. A párosítás: Kecel FC–Kecskeméti LC, Kalocsai FC–Lajosmizsei VLC. Mind a két mérkőzés 17 órakor kezdődik, a rendes játékidőben elért döntetlen esetén a továbbjutásról büntetőrúgások döntenek.