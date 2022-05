Csak az eredményeket nézve nem volt sikeres a KRC éve, a kupa miatt is maradt hiányérzet a kecskeméti trénerben.

– Csak az eredményekre nem lehet azt mondani, hogy sikeres szezont zártunk. A kupában bejutottunk a négy közé, de a Kaposvár felülmúlt minket.

Amiatt még mindig nagy hiányérzet van bennem, sokkal többet éreztem a srácokban, viszont hozzá kell tenni, hogy akkoriban sok egyéb tényező is közrejátszott.

A MAFC elleni ötmeccses párharcról már beszéltünk, utána megszereztük az ötödik helyet. Nyugodtan mondhatom, hogy addigra a DKSE és a DEAC is megerősödött, de persze rajtunk is érződött, hogy a srácok már a negyeddöntős búcsú után nehezebben hozták vissza magukat ugyanarra a hőfokra. Ebből kijöttek meglepő vereségek is a két párharcban.

A helyosztókon már sok fiatal is pályára léphetett, akikkel nagyon elégedett Nagy József, többen a szűk keretben is ott lehetnek nyártól.

– A szurkolók nagyon örültek, hogy hazai játékosokat láthattak a pályán, szerintem ők kapták a legnagyobb ovációt. A következő szezon kapcsán annyit elárulhatok, hogy szeretnénk még több fiatalt beépíteni a csapatba, akár még a kezdő körbe is. Meghálálták a lehetőséget, gondolok itt Török Zsomborra, Török So­mára, Kiss Bendegúzra, Kasnyik Bencére és Bogdán Bencére. Mindannyian hozzá tudtak tenni a játékhoz.

A jövő évi csapat kapcsán már zajlanak a tárgyalások, konkrétumokat azonban még nem árult el Nagy József.

– Én most éppen az utánpótlás-válogatottal vagyok edzőtáborban két hétig, de utána megyek vissza Kecskemétre.

A tárgyalások már megkezdődtek a játékosokkal, ebbe majd én is bekapcsolódok visszatérésem után.

Mindenkivel át kell beszélni a jövőt, hogy mit szeretnénk mi, kire számítunk, illetve a kiszemelteket is meg kell győzni, hogy minket válasszanak nyártól.