Lengyel Szabolcs sportos családban nőtt fel, hiszen az édesapja kiváló kapus volt, de nem kell a múltba visszamenni ahhoz, hogy a családban sportolót találjunk, hiszen a bátyja, Lengyel Péter is labdarúgó, ő jelenleg szintén a Jánoshalmát erősíti. Sőt, Lengyel Péter Szabolcshoz hasonlóan már – a tavalyi évben – elnyerte ezt a kitüntetést. Adódik a kérdés: vajon a példaképe lett Szabolcsnak a testvére ezzel? Vagy éppen ellenkezőleg: egyfajta fiútestvérek közti nemes vetélkedés keretében akart bizonyítani a bátyjának Szabolcs, hogy neki is megy ez?

– Tulajdonképpen mind a két állítás igaz – felelte Lengyel Szabolcs, az újdonsült díjazott. – Nyugodtan kijelenthetem, hogy a bátyám a példaképem is, örültem tavaly a díjának, hiszen mindenkit büszkeséggel tölt el egy ilyen elismerés, főleg azt, aki közeli hozzátartozója a díjazottnak, de természetesen munkált bennem a bizonyítási vágy is, hogy én is meg tudom csinálni, és motivált, hogyha megcsinálom, rám is büszkék lehetnek.

Szabolcs elmondta, hogy erre a díjra egyébként előzetesen nevezni kell, és ezt megteheti bárki, akinek a tanulmányi átlaga 4,72 felett van és emellett rendelkezik országos sportbajnokságban elért első, második vagy harmadik helyezéssel.

Lengyel Szabolcs az idén érettségizik. A kedvenc tantárgyai között sportoló lévén természetesen megtalálható a testnevelés, de nem szakbarbár, nem csak a sportpályákat, sportcsarnokokat látja.

– A kedvenc tantárgyam természetesen a testnevelés, de a kedvenceim közé sorolnám a matematikát is, annál is inkább, mert ebbe az irányba is szeretnék továbbtanulni. Egyébként Pécsre, a mérnöki karra adtam be a jelentkezésemet.

A felnőttek között az idei 2021–2022-es évadban mutatkozott be, de fiatal kora dacára már jó néhány utánpótlásklubban megfordult.

– Fociztam Kiskunhalason a KFC-ben, a Szilády RFC-ben, Kecskeméten a KTE-ben, Budapesten az MTK-ban. Az elmúlt nyáron kaptam a halasi csapat elnökségétől egy megkeresést a felnőttcsapatba, így újra a KFC-ben szerepeltem fél évet, most pedig Jánoshalmán vagyok a felnőttkeret tagja.

Mindegyik edzőmnek sokat köszönhetek, főleg azoknak, akik a felnőtt focival való megismerkedésben segítettek és segítenek most is, hiszen nagyon sok jó tanáccsal látnak el, amikből tanulva rengeteget fejlődhetek.

A sok edző közül, aki egyengette az utamat, van egy, akinek kiemelkedően sokat köszönhetek. Ő Dervaderics Gábor, aki minden körülmények között ott volt velem, támogatott és segített, hogy minél jobb karriert fussak be, és mentálisan is nagyon sokat készített fel mind a meccsekre, mind az edzésekre.

Az MTK-nál még az U17-es, illetve az U19-es csapat tagja volt, utána viszont már felnőtt­keretben szerepelt Kiskunhalason. Nem is tagadja, hogy nem egyszerű az ifi fociról a felnőtt futballra átállni.