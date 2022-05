Nem úgy kezdődött a találkozó, ahogy a helyi szurkolók várták, mert mindjárt a kezdés után, az első támadáskor Utasi Ferenc révén a vendégek szereztek vezetést. Nem sokat, mindössze hét percet kellett várni az egyenlítésre, Bali Gábor volt eredményes 1–1. A félidő közepén egy szöglet tán a vezetést is megszerezte a Nyárlőrinc. Sajtos Róbert gyönyörűen fejelt a kapuba 2–1. A szünetig jobbára a hazaiak támadtak, a vendégek a kontrákkal igyekeztek veszélyeztetni.

A második játékrészben még élvezetesebb lett a játék, és a nyárlőrinciek negyedóra alatt három gólt is szereztek. Az 59. percben Bali Gábor ismételt 3–1, a 67. percben Farkas Márk is feliratkozott a góllövők közé 4–1, majd az egy perce beállt Kasza Zsolt is betalált a kecskemétiek kapujába 5–1. A találkozó végére kicsit kiengedtek a hazaiak, így egy ellentámadás után Parázs Benedek a 85. percben még egy gólhoz juttatta csapatát 5–2. Élvezetes jó mérkőzést vívott egymással a két csapat, a hazaiak az öt gólon kívül még jó néhány ziccert is kihagytak, így ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Nyárlőrinci LSC–SC Hírös-ÉP Egyesület 5–2 (2–1)

Nyárlőrinc, 130 néző, vezette: Bosnyák Sándor Attila (Bábel Gréta, Bábel Sándor Róbert).

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R. (Bognár 77.), Sáfár, Nyúl, Kovács M. (Medveczki 80.), Németh N., Farkas M. (Rimóczi N. 85.), Faragó (Sáfrány 46.), Orosz, Bali (Kasza 72.). Játékos-edző: Torbavecz Tamás

Hírös-ÉP: Farkas G. – Kiss, Szürös, Prikidánovics, Háry, Pánczél, Parázs, Utasi, Pilter (Kitl 46.), Horváth Z., Bálind (Rákóczi 75.). Játékos-edző: Kitl Zoltán

Gól: Bali 8., 59., Sajtos 23., Farkas M. 67., Kasza 73., ill. Utasi 1., Parázs 85.