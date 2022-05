Kiváló mérkőzéseknek örvendett a telt házas nézősereg a megyei négyes döntőn. A férfiak mellett a női mezőny is képviseltette magát, ugyanis a női megyei bajnokság utolsó fordulóját is ezen alkalomhoz igazították a versenybírók.

Szombaton délelőtt indult útjára először a labda, amikor is a Mizse KC csapott össze a Kalocsai KC együttesével. A bajnokság második helyezettje a harmadikkal találkozott az első elődöntőben. Ahogy arra számítani lehetett, sem saját magukat, sem egymást nem kímélték a játékosok, és egy végletekig kiélezett mérkőzést játszottak.

A gólzáporos találkozón végig fej fej mellett haladtak a csapatok, végül a Lajosmizse hétméteresekkel tudott a döntőbe jutni (36–37).

Ezt a találkozót két női párharc követte. Előbb az STE-BS Plastic–Kiskőrösi NKSZSE csata, mely 17–30-as végeredményt hozott, majd a halasi lányok a kalocsaiakkal mérték össze tudásukat. Már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a kalocsaiak nem végezhetnek rosszabb helyen, mint a második, viszont a halasi lányok egy esetleges győzelemmel a dobogó harmadik fokára is odaérhettek volna. A remek találkozón végül a vendég kalocsaiak győztek 36–31-re.

A nap zárómérkőzésén a férfiak másik elődöntője volt a műsor. A halasi csapat a nagy rivális soltvadkerti együttessel mérte össze tudását, ahol 22–18-ra győztek a hazaiak úgy, hogy végig nagyon magabiztosan vezettek.

A vasárnapi játéknap is komoly izgalmakat tartogatott a kilátogató nézők, szurkolók számára.

A nap nyitóösszecsapását a Kalocsa játszotta a Soltvadkerttel, ahol 26–19-re győzni tudott a paprika városának gárdája, így megszerezte a bronzérmet.

Ezt követően egy női bajnoki ütközet következett, ahol a bajnok Nemesnádudvar a harmadik Kiskunmajsával mérte össze erejét. A nádudvariak bajnokcsapathoz méltóan játszottak, és hat góllal legyőzték riválisukat.

Következhetett a döntő mérkőzés, a Mizse KC a hazai Kiskunhalasi UKSC csapatával csapott össze az aranyért. Az első félórában úgy tűnt, hogy a mizsei csapat felőrli ellenfelét, a második játékrész elején négy góllal is elhúzott a vizitáló együttes, ám a halasiak nem adták fel, küzdöttek, és a 41. percre 17–17-re tornázták fel magukat. A hajrát azonban ismét jobban bírták a lajosmizseiek, 25–24-re be is húzták a döntőt, így ők lettek a final four győztesei.

Tóth Szabolcs, a vendégek játékosa nagyon sportszerűen értékelt.

Kitűnő volt a hangulat a kiskunhalasi csarnokban mindkét napon Fotó: Pozsgai Ákos

– Nagyon szoros döntőt vártam, teljesen felkészülve, rákoncentrálva indultunk neki, végig vezetve, kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel sikerült behúzni a mérkőzést. Az ellenfél csapatából sok ember ellen játszottam már, tisztában voltam azzal, hogy jól képzett játékosok ellen fogjuk ezt a döntőt játszani. Nagyon örülünk az aranyéremnek, az egész éves munkánk benne van. Megmutattuk, hogy csapatként bármire képesek vagyunk! Kapusteljesítményünk átlagon felüli volt, és együtt küzdöttünk a végle­tekig!

A hazai csapat kapusa, Ifkovics Zorán érthetően nagyon csalódott volt a lefújás után.

– A mérkőzést jobban kezdte a Mizse csapata, könnyű gólokat szereztek, mi pedig nem voltunk elöl elég hatékonyak. Nekem sem volt szerencsém a kapuban, a lövések rendre bepattantak a kezemről vagy a lábamról. Folyamatosan növekedett az előny a két csapat között. A félidőre hat gól volt a különbség. Ekkor a halasi szív és a nézők folyamatos buzdításának köszönhetően a második félidőre a csapat új erőre kapott és sikerült is az egyenlítés. Hátul összeállt a védekezés, Gillich Szilárd remekül védett, és elöl is jöttek a gólok. Ezután az utolsó tíz percre ismét néggyel meglógott a Mizse.

Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó és izgalmas meccset láthattak a kilátogatók.

Igazi döntőbe illő küzdelem volt. Nyilván jó lett volna egyenlíteni és büntető párbajra kényszeríteni az ellenfelünket, de úgy gondolom, megérdemelten nyert a Mizse KC csapata, mi pedig bebizonyítottuk a szurkolóinknak, mekkora küzdőszellem van bennünk, amivel később még sokra mehetünk – mondta a halasiak játékosa.