Az ősszel az első négy mérkőzésen még Nagy Sándor irányította a TLC-t, de nem jöttek az eredmények, mert a lehetséges tizenkettőből csak egy pontot tudott szerezni a Tiszakécske. A klubvezetés megköszönte munkáját, és ideiglenesen Virágh Ferenc pályaedzőt bízta meg a vezetőedzői feladatok ellátásával. Ő két találkozón dirigálta a gárdát, majd jött Visinka Ede, hogy vezetőedzőként dolgozzon Tiszakécskén. A közös munka sikeres volt, így újabb egy évre kínált a trénernek szerződést a klub, amit Visinka Ede nagy örömmel fogadott el.

– A szakmai igazgatót, Nyilas Eleket ismertem korábbról, de más kapcsolataim révén is tudtam már több mindent Tiszakécskéről, ez lehetett a megkeresés oka – tekintett vissza a kezdetekre Visinka Ede. – Mivel ismertem sok játékost a csapatból, úgy láttam, hogy több lehetőség is kínálkozik számomra. Ez egy nagy szakmai kihívás volt nekem, hogy bebizonyítsam, meg tudom csinálni, amit kérnek tőlem. A sikertelen sorozat miatt lelkileg mélyponton volt a csapat. Két pontja volt akkor a Tiszakécskének, de elkezdtünk dolgozni.

Azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve elfogadtak azok a játékosok is, akik nem ismertek.

A személyemben érkezett hozzájuk egy új impulzus, de ennek ellenére nem úgy indult a közös munka, ahogyan szerettük volna, és négy forduló után elküldték a stábomat. Ők régóta dolgoztak a klubnál, és utána ott álltunk a puszta közepén stáb nélkül, de folytattam a munkát, amit egy hónappal azelőtt elkezdtem.

Az új stáb kialakításában már Visinka Ede is részt vállalt, és sikerült megtalálnia a klubnak a megfelelő embereket.

– Kerti István már korábban itt volt, őt felkértem erőnléti edzőnek, Kitl Józsefet és Németh Viktort pedig én hozhattam. Elkezdtük közösen a munkát, aminek az ősz végén már látszott az eredménye. A csákvári mérkőzés volt szerintem a fordulópont, amikor a csapatot egy pozitív sokk érte a győzelemmel. Ez adott egy pluszerőt az elkövetkező időszakban. Ennek a hozománya lett a Vasas, a Kecskemét és a Pécs elleni győzelem. Főleg a Vasas és a Kecskemét elleni számított bravúrnak, mert akkor az utolsó helyen voltunk, kevés ponttal. És ugye most már tudjuk, hogy ők jutottak fel az NB I.-be. Azok a győzelmek pluszenergiát adtak a csapatnak. A Győr elleni mérkőzést nagyon sajnálom, mert abban lett volna legalább egy pont, de így tizenöt ponttal zártuk az őszi szezont – mondta az idény első feléről a tréner.

Még télen is nagyon nehéz helyzetben volt az akkor is sereghajtó együttes, de szisztematikus munkával, megfelelő igazolásokkal elindult a csapat szekere.

– Belevetettük magunkat a munkába, és próbáltunk olyan játékosokat igazolni, akik a csapatot előreviszik. A régi játékosok is nyitottak voltak a munkára, elfogadták az újoncokat, és együttes erővel dolgoztunk, ami nem volt zökkenőmentes, mert folyamatosan 10-12 emberrel tudtunk csak edzeni a koronavírus-fertőzés miatt. Egy nagyon jó edzőtáborban vettünk részt, ahol teljesen összekovácsolódott a stáb a csapattal. A győri edzőmeccs volt az a kulcspont, ahol ráéreztünk arra, hogy több van bennünk. Ezután jött a tavaszi menetelésünk – mondta Visinka Ede.

A vezetőedző elmondta azt is, hogy az új bajnokság megkezdése előtt öt héttel kezdik meg a felkészülést, de előtte két héttel már egyéni munkát kapnak a játékosok, amit ellenőrizni fognak.

Az aktív felkészülés június 27-én kezdődik, öt edzőmérkőzést terveznek és egy edzőtábort Bükön.

Tárgyalásokat folytatnak játékosokkal, mert szeretnének szélső támadót, középpályást, védőt és centert is hozni. Természetesen lesznek olyanok is, akik elmennek, de erről a szakmai vezetés dönt majd. A következő bajnokságban a biztos bennmaradásnál többet szeretnének elérni. Egy stílusos csapatot alakítanának ki, amelyért kijön a közönség a sportcentrumba, egy olyat, amelynek tagjai megpróbálnak gólgazdag, látványos focit játszani, mert a mostani bajnokságban a gólok és a csatárok is hiányoztak. Az már biztos, hogy Kalmár Ferenc csatár marad még egy évig, akinek pedig lejár a szerződése, azzal egyeztetnek a jövőről.