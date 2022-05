Szombat délután két mérkőzést játszanak le. A Harta–­Kiskunfélegyháza meccsen bajnok lehet a Kiskunfélegyháza abban az esetben, ha akár csak egy pontot szerez Hartán. Ezt minden bizonnyal nagyon szeretnék is megtenni Némedi Norbert tanítványai, hiszen bár ez után a kör után a bajnokságból két forduló még hátravan, de az utolsó előtti fordulóban a Félegyháza szabadnapos, a zárófordulóban annak a Kiskőrösnek lesz a vendége, amely akár utol is érheti még a félegyháziakat.

A Hartának ugyanakkor esze ágában sincs udvarias vendéglátónak lenni, egyrészt szeretnének minél jobb helyen végezni, másrészt akár még egy bronzérem is összejöhet.

– Tavaly nyár óta sok mindenen átment ez a gárda – nyilatkozta Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője.

Tavaly még alig voltunk a keretben, az idén azonban már nemcsak mennyiségben, de minőségben is oda jutottunk, ahol lenni szeretnénk. Ehhez majdnem egy évre volt szükségünk. A jó edzésmunka, illetve a remek társaság a titka a csapatunk sikereinek. Minden csapatrészben tudtunk előre lépni, a védekezésben és a támadásban egyaránt, továbbá a jó csapatkohézió is hozzásegített bennünket a célunk eléréséhez.

A bajnokság előtt a hetedik hely volt a célunk, amit el is értünk, azonban a tavaszi játékunkkal magasra tettük magunknak a mércét, ugyanis van esélyünk a dobogóra.

A játékosok és én is szeretnénk elérni a harmadik helyet. Ez ugyanakkor nem lesz könnyű, hiszen éppen ma a megye legjobb csapatát fogadjuk. A Kiskunfélegyháza évről évre bajnokaspiráns a megyei futballban. Remek játékosok alkotják a keretet, és kiváló edző dolgozik velük. Kevés náluk a játékosmozgás az átigazolási időszakokban, ez is az egységet erősíti. Szeretnénk megnehezíteni a dolgukat. A hazai pálya, a szurkolók velünk vannak. Százszázalékos koncentrációt várok el a fiúktól, az ilyen összecsapásokon ugyanis egyetlen hiba is végzetes lehet. Egyszóval: szeretnénk egy jó, közönségszórakoztató meccset játszani, a pontszerzés reményében.