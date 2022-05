Foktő és Uszód között a távolság közúton mindössze öt kilométer, ugyanakkor az idén a két település csapata közötti differencia a tabellán a mérkőzés előtt ugyanennyi pont. Ráadásul a Foktő az éllovas a bajnoki tabellán, az Uszód pedig a második. Minden adott tehát egy szomszédvári derbihez, amelyen a hazai csapat ráadásul a bajnoki címet is megszerezheti, ha képes nyerni. A Foktő ugyanakkor nincs győzelmi kényszerben, az előnye ugyanis tetemes.

– Való igaz, ha nem sikerülne megnyernünk a derbit, a bajnoki cím tekintetében akkor sem lennénk bajban – jelentette ki Gyuricza János, a foktőiek edzője. – Nem szeretnék álszerénynek hatni, de álnaivnak sem. Nagyon szépen dolgoztak a srácok az egész év során, és a vesztett pontok tekintetében már van akkora előnyünk, hogy kijelentsük, ez a bajnoki cím már minden bizonnyal meglesz.

Ebből azonban óriási tévedés lenne azt a következtetést levonni, hogy a Foktő nem követ el mindent a győzelem érdekében.

– Száz százalékig odatesszük magunkat. Itt, Kalocsa környékén van rengeteg rangadó, de ezek közül is kilóg a Foktő–Uszód-rivalizálás. Kis túlzással kijelenthetem, hogy ez a régió el clásicója. Ha ez a két csapat találkozik, akkor mindegy, hogy hol állnak a tabellán, mindig nyílt mérkőzést vívnak egymással, és mindig nagy a meccs iránt az érdeklődés. A mérleg az elmúlt években minden bizonnyal az Uszódnak kedvez, legalábbis az elmúlt években rendre ők végeztek előkelőbb helyen, de itt az alkalom, hogy kozmetikázzuk ezt a mérleget, és gyarapítsuk a foktői győzelmek számát. A csapatban természetesen senkit nem kell motiválni, mindenki tisztában van a meccs súlyával, jelentőségével.

Azzal a felvetéssel Gyuricza János maximálisan egyetért, hogy generációk csatája is ez.

– Mi vagyunk az ifjúi hevület, az Uszód pedig a rutin, a tapasztalat. Ezért is lehet majd igazán élvezetes a mérkőzés. A két csapat ugyanakkor sok meglepetést aligha tud okozni egymásnak. Jól ismerik egymást, az ősszel Uszódon is játszottunk ellenük, újdonságokra tehát nemigen lehet számítani, reményeim szerint a közönség biztatására viszont annál inkább. Nekünk az idei évben rendszeresen száz fölötti volt a nézőszámunk, de az Uszód sem panaszkodhat e tekintetben, tehát ha csak a két csapat stabil tábora kijön, már akkor is tekintélyes nézőszám jöhet össze. Ráadásul ezen a hétvégén ez a környéken az egyetlen meccs, a megye egyes Kalocsa idegenben játszik, szombaton, így aztán minden bizonnyal nagyon sok semleges szurkolót is érdekel az összecsapás.

Érdekesség, hogy a mérkőzés előtt egy nappal a Főnix SE Foktő U19-es csapata is gyakorlatilag bajnoki döntőt vív, szombaton tíz órakor ugyanis a Kiskőröst fogadják, és győzelem esetén akár meg is nyerhetik ők is a bajnokságot. Felmerül a kérdés, hogy van-e érintkezés a foktői fiatal átlagéletkorú felnőttcsapat és az U19-es keret közt, és ha igen, ez mennyiben befolyásolhatja a Foktő teljesítményét a vasárnapi rangadón.

– Természetesen van érintkezés bőven, én legalább ötvenszázalékosra tenném. Tehát a felnőttcsapatnak nagyjából a fele a szombati meccsen is érdekelt. Mivel azonban már nagyjából három éve ez a felállás nálunk, és az egész idényünket ez a kettős feladatvállalás jellemezte, hogy nagyon sokan itt is, ott is helytálltak, kijelenthetem, hogy ez semmilyen mértékben nem fogja negatívan befolyásolni a rangadót, ez nem jelenthet problémát. Szeretnék ünnepelni, győzelmet ünnepelni, ennek érdekében a csapat minden tagja mindent el fog követni – biztatta a saját szurkolóikat Gyuri­cza János.

Borsos Tamás, az Uszód edzője is egyetért azzal a felvetéssel, hogy nemzedékek csatája várható.

– Valóban a Foktő oldalán van a fiatalság, a mi oldalunkon pedig a rutin. Abban reménykedünk, hogy a rutin és a tapasztalat nyeri meg ezt a csatát – nyilatkozta Borsos Tamás, aki normális esetben játékos-edzőként szintén ott lenne a pályán, csakhogy egy súlyos sérülése miatt egyelőre edzői funkcióban vezeti az Uszódot, ami olyan értelemben nagy veszteség az uszódiak számára, hogy Borsos Tamás a sérülése előtt a csapat egyik gólzsákja volt. És reményei szerint marad is, miután – ha a sérülése tekintetében, két műtét után minden jól alakul – az ősszel visszatér a pályára.

A mérkőzés presztízsértékével Borsos Tamás is tökéletesen tisztában van, ugyanakkor úgy véli, a csapatának az ilyen diadalokkal együtt járó dicsőségen kívül a pontokra is égetően nagy szüksége van. – Jelenleg a második helyen állunk, és már csak egy mérkőzésünk van hátra a foktői derbi után. Ez azt jelenti, hogy egy foktői vereség esetén – természetesen a többi mérkőzés függvényében – akár még a dobogóról is lecsúszhatunk a zárásnál. Egy döntetlen ugyanakkor talán már érmet jelentene, egy győzelem pedig – kedvező fejlemények esetén – akár ezüstérmet is hozhat. De egy biztos, egy ilyen derbi előtt senkit nem kell motiválni, tudjuk, hogy nagyon sokan el fognak kísérni minket a saját szurkolóink közül is erre a mérkőzésre, amelyen a célunk nem is lehet más, mint a győzelem megszerzése.