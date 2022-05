A Déli csoportban a mögöttünk álló hétvégén eldőlt a bajnoki cím sorsa. Az éllovas Kunfehértó magabiztos győzelmet aratott hazai pályán, és miután a harmadik helyen álló Madarasnak sikerült egy pontot elvennie a Fehértó utolsó riválisától, a Dunagyöngye SK-tól Szeremlén, a Kunfehértó előnye három fordulóval a zárás előtt immár behozhatatlanná vált. A Kisszállás 7–1 arányban győzte le a Tataházát, a hazaiaknál Hauk Martin öt alkalommal talált be Tóth-Abonyi Bence kapujába.

Eredmények: Kenderes–Katymár 1–6, Kisszállás–Tataháza 7–1, Bácsbokod–Felsőszentiván 1–0, Dunagyöngye SK–Madaras 2–2, Kunfehértó–Hercegszántó 6–1, Gara–Bácsalmási PVSE II. 2–1, Híd SC–Vaskút 1–2.

Az Északi csoportban az éllovas Ladánybene öt pont előnnyel ment bele a 25. fordulóba, és annyival is jött ki belőle. Nagy kérdés volt, hogy a képzeletbeli dobogó alsó fokán álló Ágasegyháza képes-e pontot szerezni Ladánybenén, de hogy nem képes, az 29 perc alatt eldőlt Ladánybenén, akkorra ugyanis már 6–0 arányban vezetett a hazai gárda a meglehetősen tartalékos vendégek ellen. Spiegelberger Tamás négy góllal vette ki a részét a benei győzelemből, és harminchárom találatával hatgólos előnnyel vezeti a góllövőlistát a tiszaugi Nagy Attila előtt. A Benénél jóval nehezebb dolga volt hazai pályán a második Kunszentmiklósnak. A Katonatelep vitézül tartotta magát, Marosvölgyi Attilának a 23. percben szerzett góljával a 89. percig vezetett. Akkor Kévés Sándor egyenlített, majd a hosszabbításban Pál Attila a Miklósi GYFE győzelmét jelentő gólt is megszerezte. Nagyot fordított az SC Hírös-Ép II. is. A Fülöpszállás a félidőben még 3–1-re vezetett Csordás Zoltán mesterhármasával, Ivaskó Szabolcs és Sallai Zoltán góljaival a hírös városiak az 51. percre egyenlítettek, majd a hosszabbításban Kecskés Milán góljával megnyerték a találkozót. A Bugac meglepően magabiztos győzelmet aratott a Helvécia ellen, Birkás Levente klasszikus mesterhármast szerzett.

Eredmények: Ladánybene–Ágasegyháza 8–0, Miklósi GYFE–Katonatelep 2–1, Vasutas SK–Fülöpjakab 7–1, Tiszaalpár–Ballószög 2–2, Jakabszállás–Tiszaug 2–3, SC Hírös-Ép II.–Fülöpszállás 4–3, Bugac–Helvécia 6–0.

A Közép csoportban az éllovas Akasztó II. többek között Lázár Zsolt mesterhármasával biztosan győzte le idegenben a Tabdit. A Közép csoportban jelen pillanatban a Kiskőrösi LC II. áll a második helyen, miután hazai pályán 6–0-ra legyőzte a Tázlárt. Ifjabb Mokrickij Viktor háromszor talált be Hegyi Péter kapujába. A Jászszentlászló tekintélyt parancsoló diadalából Gera Szabolcs három találattal vette ki a részét. Döntetlenre végződött a Csengőd–KAskantyú szomszédvári derbi.

Eredmények: Bócsa–Balotaszállás 2–3, Kiskőrösi LC II.–Tázlár 6–0, Jászszentlászló–Császártöltés 6–1, Csengőd–Kaskantyú 2–2, Szank–Vadkert II. 1–3, Kecel Senior FC–Akasztó Fc II. 0–8.

A Nyugati csoportban rangadót vívtak a hétvégén, a 46 ponttal éllovas Foktő a 41 egységgel a második Uszódot fogadta egy igazi szomszédvári derbi keretében.

A Nyugati csoportban a harmadik helyen álló Bátya szabadnapos volt. Tizenhárom gólt rúgott a Tassnak a Szakmár, megszerezte hazai pályán az idei második győzelmét a Fajsz.

Eredmények: Dunavecse–Homokmégy 3–3, Fajsz–Szentmárton 3–2, Szakmár–Tass 13–1, Harta II.–Dunaszentbenedek 2–3.