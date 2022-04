Pesterzsébeten kötöttfogásban mérettették meg magukat a fiúk és ismét kiváló eredményeket értek el. A 69 kg-os súlycsoportban Tapodi Norbert néhány hete a szabadfogásúak között győzött és most is felállhatott a dobogó tetejére, így már kétszeres magyar bajnok. A 85 kg-os Szécsényi Kornél évek óta ott van a legjobbak között, de most végre bebizonyította, hogy Ő a legjobb ebben a súlycsoportban, parádés dobásokkal győzte le ellenfeleit. Nagy Máté ötödik lett az 54 kg-osok között.

Edzők: Ván Jenő, Szabó József, Kelemen András és Polyák Dániel.