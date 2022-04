Kiskunfélegyháza–Tiszakécske II 3–0 (3–0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Borbás Bottyán Aurél (Kis Máté, Minda Gábor)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludas (Szabó D. 67.), Magony, Valkai, Erős (Nagy V. 78.), Oroszi D., Urbán, Kanyó, Nemesvári, Bálint (Tóth I. 83.), Csurka (Nagy D. 75.). Edző: Némedi Norbert

Tiszakécske II: Baráth – Benkó (László Zs. 85.), Lovas A. Oberna, Káli, Gréczi, Tóth-Molnár (Szabó D. 46.), Hoffmann, Vólent, Lovas Zs., Szabó Á. (Tóth K. 46.). Edző: Bagi Gábor

Gólszerző: Kanyó 35., Oroszi D. 43., Erős 44. Sárga lap: Oroszi T. 5., Kanyó 49., Ludasi 55., Oroszi D. 63., Urbán 65., ill. Hoffmann 30., Káli 77.

Némedi Norbert: – Az egész kilencven perc alatt, megyei első osztályú színvonal feletti volt a mérkőzésen. Mindkét csapat magasabb szinten játszott a mai meccsen. Az eredménytől függetlenül azt gondolom, hogy a Tiszakécske is igazolta tavaszi jó formáját, mert elől nagyon veszélyesek voltak, adódtak lehetőségeik is, mert támadó szellemben léptek fel ellenünk. Szerencsére ezeket a támadásokat sikerült megakadályozni és voltak területeink, amit jól meg tudtunk játszani. Ennek köszönhető az, hogy most eredményesebbek voltunk, mint ők. Ha ezt a meccset háromszor lejátszuk, akkor három különböző eredmény született volna. Sok sikert kívánok nekik a tavasszal, a csapatomnak pedig gratulálok.

Bagi Gábor: – Amit kitaláltunk erre a mérkőzésre, az majdnem bejött. Az első harminc percben nekünk voltak lehetőségeink. Kicsit megpróbáltunk mást játszani, mint eddig, támadólag álltunk hozzá a meccshez, mivel nem volt veszíteni valónk. Sajnos az első félidő végén volt egy tíz perces rövidzárlat, aminek köszönhetően, érthetetlen módon kaptunk három gólt. A második félidő élvezetes mezőnyjátékot hozott, igazából a kapuk nem forogtak veszélyben. A szerencse hiányzott nekünk ezen a találkozón, mert ha velünk van, akkor izgalmasabb lett volna a találkozó. Nagyon jó mérkőzést láttunk, ahol a bajnokságot vezető csapat legyőzte a negyedik helyen állót. Reményeim szerint a bajnokság végén a dobogón végzünk.