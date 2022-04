Legutóbb vasárnap a Messzi István Sportcsarnokban mérkőzött a két együttes, ahol a Dunaújváros szoros csatában megszerezte első győzelmét. A Kecskemétiek csütörtök este revansot kívántak venni a hazai botlásért.

A mérkőzés elején még felváltva estek a pontok, Fundora és Argilagos vezérletével viszont 7-11-es előnyre tett szert a vendég KRC. Ekkor időt kért Tomanóczy Tibor, a Dunaújváros mestere. Gyorsan rendeződtek is a sorok, a hazaiak feljöttek egy egységre, egyenlíteni azonban nem tudtak, a légiósok irányításával növelte a különbséget a hírös városi alakulat. Pavliuk és Laczi sáncával zárkózott az ellenfél. Bár többször is előnybe került a KRC, volt válasza a hazaiaknak, 19-19-nél az egyenlítés is összejött. 21-21 után azonban bebiztosította a szettet a Kecskemét, 21-25-re hozta az első etapot.

A második játszmát 3-1-el nyitotta a DKSE, Argilagos révén fordított a KRC 3-4. Kisházi ász nyitása után viszont ismét a hazaiaknál volt a fór. A folytatásban felváltva birtokolták a vezetést, viszont 14-15-ös állásnál egy jobb sorozatot produkált a Kecskemét, így 14-19-nél második idejét is kikérte a DKSE edzője. Kecskeméti vezérletével zárkózott a Dunaújvárosi KSE. Végül 22-25-re hozta a második játszmát a KRC.

A harmadik szettben felváltva estek a pontok, a hazaiaknál Pavliuk és Laczi, míg vendég oldalon Argilagos és Tomanózy szerezte a pontokat. Majd Fundora vette vállára csapatát, amivel 8-12-es előnybe került a KRC. 13-18-as állás után magára talált a DKSE, Pavliuk vezérletével 18-18-nál egyenlítettek. Ekkor ismét Argilagos lépett színre, akinek erős ütéseivel 18-22-re nőtt a különbség. Végül 20-25-re nyerte a harmadik szettet a Kecskemét, 3-0-ra pedig a mérkőzést.

3-1-es összesítéssel a Kecskemét jutott tovább, az ötödik helyért a Debrecen ellen folytathatják a helyosztókat.