A Kerület érezhetően nagyon motiváltan lépett pályára, a frissen kinevezett vezetőedző, Pintér Attila alaposan feltüzelte csapatát. Nagy helyzetekben ez nem mutatkozott be, de a vendégek bátran játszottak, a 6. percben Kulcsár tört előre a jobb oldalon, majd befelé húzva ballal lőtt, de ezt könnyen fogta Varga. A folytatásban is inkább mezőnyben zajlott a játék, majd kialakult idővel egy állandósuló, meddő kecskeméti fölény, míg a hazaiak inkább a kontrákban bízhattak. A 19. percben Szuhodovszki érkezett a hosszún Nagy szögletére, ballal lőtt is, de Balázs védeni tudott. A félidő hajrájában is inkább vendég sanszok adódtak, a 37. percben Rjasko fejesét fogta biztos kézzel a kapus, majd egy minutummal később Tóth lekészítése után Nagy lőtt 20 méterről, de kellő erő hiányában ez is a kapus zsákmánya lett.

A 41. percben szép KTE akció láthattunk, ennek végén Hadaró került szembe a kapussal, el is húzta mellette a labdát, azonban jobbal már nem tudott kapura lőni több védő szorításában.

Szünetben cserélt a Kerület, és ez jól is sült el, a 49. percben a frissen beálló Nyári indította el a bal oldalon Barczit, aki a jobb lábára tette át a labdát, majd a bal felsőbe tekert (1-0). Szabó István azonnal hármat is cserélt, a hazaiaknak pedig érhetően nem volt sürgős innentől. A 62. percben hatalmas lehetőségek adódtak a hazai kapu előtt, előbb Katona átlövését tolta ki a kapus, majd Grünvald lapos beadása után Paudits egy csellel tisztára játszotta magát, ám közeli lövését hatalmas bravúrral hárította Balázs. Időnként a Kerület is eljutott a kapuig, a 69. percben Rabatin 16 méterről lőtt a bal felső mellé.

Fotó: Nyitray András

A hajrában már nagyon visszaállt a Kerület, így sorra jöttek a vendég lehetőségek, a 74. percben Tóth közeli próbálkozását védte Balázs, majd Rjasko fejelt fölé egy szöglet után. A 85. percben Szabó előtt adódott sansz, Katona visszagurítása után jobbal lőtt a bal alsó mellé. Az utolsó percben megint Katona került helyzetbe, és 16 méterről a jobb alsóba lőtt (1-1). A 94. percre maradt a nagy fordulat, egy beadás után hatalmas tumultus alakult ki, majd a lecsorgó labdát kapura tudtuk lőni, ami Köböl kezét találta el, ezért büntetőt adott a játékvezető. A labda mögé Lukács állt oda, aki higgadt maradt, így megnyerte a mérkőzést (1-2).