Soltvadkerti TE Variens–Kiskőrösi LC 1–3 (0–3)

Soltvadkert 150 néző, vezette: Kiss Sándor (Csákó Patrik, Csorba Gábor).

Soltvadkert: Eifert – László, Dulai, Tóth Á. (Lévai 59.), Hegedűs, Supka, Varga, Gémesi, Molnár, Fék, Bashiri. Edző: Papp Róbert

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák (Karf 81.), Hajnal (Pekker 64.), Rácz, Dunai (Amin 70.), Simon, Nagy A. (Andó 90.), Mihály, Szabó G. (Tóth Á. 66.), Barkóczi, Pintyi. Edző: Füleki Antal

Gólszerző: Lévai 80., illetve Szedmák 4., 12., 30. Sárga lap: Varga 27., Bashiri 88., illetve Szabó G. 54., Rácz 88.

Papp Róbert: – Nagyon rosszul szálltunk bele a meccsbe, mert az első harminc percben a Kőrös nagyon ránk jött. Nagy védelmi hibákból kaptuk az első két gólt, a harmadikat pedig átlövésből. Sajnos a játékosaim nem nagyon tudnak edzésre járni, ezért nem is nagyon tudunk semmit sem gyakorolni. Az edzéshiány miatt rossz a kondíció, aminek ez lett most az eredménye. A második félidőben próbáltam átszervezni a csapatot, ez sikerült is. Az egész meccsen legalább négy-öt száz százalékos helyzetet kihagytunk, sőt a végén kapufát is lőttünk. A második félidőben elégedett voltam a játékosokkal, de ha így tudtunk játszani, akkor az első játékrészben miért nem? Gratulálok a Kőrösnek a győzelemhez, de a második félidei játékunk alapján akár döntetlen is lehetett volna a találkozó. Sajnos már az első félórában eldöntötték a vendégek a mérkőzés sorsát.

Füleki Antal: – A szomszédvári rangadó mindig nehéz. Az első félidőben hamar tudtunk gólt szerezni, könnyen fel tudtuk törni a Vadkert védelmét, így három gólos előnyünk birtokában nyugodtabban tudtunk játszani. Utána kicsit kevesebb munkát tettünk bele a játékba, ezért a második félidő nem úgy sikerült, mint ahogyan szerettük volna, pedig már akkor le kellett volna zárni a mérkőzést. A második játékrészben a Vadkertnek volt több lehetősége, igaz nekünk is akadtak helyzeteink, de a végén majd nem izgulnunk kellett A második félidei játékkal nem igazán voltam elégedett, de azért gratulálok a csapatomnak, hogy megnyerték a rangadót.