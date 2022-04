Megyei I. osztály

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyháza 2–3 (0–0)

Lajosmizse, 60 néző. Vezette: Borbényi Miklós (Farkas Attila, Farkas László).

Lajosmizse: Házi – Sinka (Bán, 71.), Fekete, Palotai (Orlov, 46.), Borsos (Halasi, 68.), Tarnóczki, Kiss L., Faragó, Rapi, Kovács J., Ulicska (Menich, 46.). Edző: Árva Zsolt.

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi, Nagy D. (Nagy V., 67.), Magony, Valkai, Oroszi D. (Némedi, 94.), Ábel (Erős, 58.), Kanyó, Urbán, Kulcsár (Kurgyis, 73.), Nemesvári. Játékos-­edző: Némedi Norbert.

Gól: Halasi (70.), Kiss (79.), ill. Ludasi (74.), Kanyó (74.), Nemesvári (92.). Sárga lap: Sinka (21.), Orlov (65.), Menich (92.).

Árva Zsolt: – Jó meccset játszottunk a listavezetővel, nüanszokon múlott, hogy nem sikerült pontot szereznünk. Ami nálunk sárga lap volt, az ellenfelünknél nem. Ebbe egy kicsit beleragadtunk, mert vitattuk ezeket a dolgokat. A Félegyháza a hosszabbításban rúgta a győztes gólt, gratulálunk nekik.

Némedi Norbert: – Jó csapatnál voltunk vendégségben, változatos, fordulatos mérkőzést tudtunk játszani. Hátul és a befejezéseknél is kicsit dekoncentráltak voltunk. Szereztünk három gólt, ami idegenben jó dolog. A hajrában nyertük meg a mérkőzést. Gratulálok a hazai csapatnak is, mert ezúttal is igazolták, hogy nem rossz társaság. Tettünk egy újabb lépést a céljaink elérése felé.

Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC 2–2 (2–1)

Kiskunhalas, 100 néző. Vezette: Allaga Iván (Topálszki Szabin, Bacsi Noel Levente).

Kiskunhalas: Faddi – Túri, Ikotic, Lengyel, Pocsai, Miletic (Záhonyi, 83.), Rácz (Mucsi, 79.), Agócs, Dordevic (Hornyák, 39.), Hajrulovic, Angeli. Vezetőedző: Kocsis Gábor.

Kalocsa: Vatai – Rideg (Vass, 72.), Knap, Dostyicza, Tamás, Szávuj, Farkas, Szabó, Tóth, Romsics (Bányai, 53.), Rábóczki. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Lengyel (4.), Rácz (48.)., ill. Szávuj (46.), Tóth (54.).

Kocsis Gábor: – A fiúk kitették a szívüket a pályára, taktikailag és játékban is előreléptünk. Büszke vagyok, csak a két bedobásból kapott gólt sajnálom, de dolgozunk tovább.

Kohány Balázs: – Nem kezdtünk jól, de óriási energiákat mozgósítottunk az egyenlítésért. Hatalmas hibából kaptunk gólt, de bíztam a fordításban. Szerettük volna hiányzóink ellenére is begyűjteni a három pontot, de ez nem sikerült a fiatal és lelkes halasi csapat ellen.

Megye II., Déli csoport

Kelebia–Nemesnádudvar 1–2 (1–0)

Kelebia, 70 néző. Vezette: Biber Tamás (Apró Ferenc, Rosta Kevin).

Kelebia: Milasin – Balog, Prentel, Miklós-Balogh (Gilicze, 79.), Fülöp (Kakas, 65.), Simola, Gabric, Lengyel, Kátai, Gregó, Szilvási. Edző: Milasin Dániel.

Nemesnádudvar: László – Varga E., Magyari, Kákonyi, Vinter Z., Nébl (Huber, 78.), Vinter B. (Klein, 46.), Schaffer, Keresturi, Aladics (Schmidt, 60.), Schindler. Edző: Simon Gábor.

Gól: Gabric (6.), ill. Schaffer (65.), Klein (69.).

Kiállítva: Kátai (40.).

Bácsborsód–Borota 2–7 (0–2)

Bácsborsód, 90 néző. Vezette: Polyák Attila (Sáfrán Ferenc, Kiss Dominik).

Bácsborsód: Szöllősi (Vakula, 46.) – Mojzes (Jar­maczki, 46.), Faragó, Sloboda, Lovászi (Török Gy., 80.), Aladics (Szalai, 46.), Cifra, Matic (Kiss P., 27.), Török E., Jaramazovic, Török T. Edző: Varga Zsolt.

Borota: Horváth – Madarász Á. (Madarász P., 63.), Kovács Z. (Piukovics, 46.), Busa, Vizin (Bujkovic, 63.), Gáspár, Lukac, Kopunovic, Körmöczi, Simic (Varga N., 73.), Ciric. Edző: Fenyvesi Ferenc.

Gól: Sloboda (49.), Török E. (79.), ill. Vizin (22.), Gáspár (37., 77.), Lukac (47., 56.), Kopunovic (59., 65.).

Megye II., Északi csoport

A 9. Kunszállás a 4. Soltot fogadta. Helyzet sokáig nem alakult ki, de nagy küzdelem folyt a pályán. A 20. percben Biróhoz került a labda, ő 18 méterről lőtt, Kovács László vetődve mentett. Egy percre rá újra Biro lőtt kapásból fölé. A 28. percben Mazán beadására Biro remek ütemben robbant be és fejelte meg a labdát a hosszú fölső sarok irányába, ám az a felső lécről kipattant. Kisvártatva Tóth Márk eresztet meg éles szögből nagy lövést a bal felső sarok irányába, a labda az oldalhálóba vágódott. Bő félóra elteltével Kertész Ádám a félpályáról ívelt sebészi pontossággal a kilépő Polyák felé, ő rávezette a kapusra a labdát, mellette elpasszolni azonban nem bírta. A 36. percben Biro léc alá tartó bombáját védte a hazai kapus, majd egy szögletet követően a hosszú oldalról Mazán lőtte vissza a labdát, Bencze kapásból fölé durrantott. A 40. percben Kertész Ádám kapu elé ívelt labdáját Rádi csúsztatta meg nem sokkal fölé.

A folytatásban nyolc perc játék után Gulyás tört be balról a 16-oson belülre, közeli löketét a hazai portás hárította. Az 55. percben három életveszélyes szöglet is kanyarodott a kunszállási kapu elé, mindegyik labda a léc alá tartott, Kovács Lászlónak észnél kellett lennie, hogy ne legyen gól. A 64. percben, Pálnok nagy bedobását követően nagy zűrzavar alakult ki a vendégek kapuja előtt, végül Hatvanihoz került a labda, aki tíz méterről, balról a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. Sokat nem kellett várni az egyenlítésre. Szabadrúgáshoz jutott a Solt középen, a kaputól 18 méterre, Mazán mintaszerűen tekert a jobb felső sarokba. 1–1. A 72. percben a dulakodás miatti sárga lapok kiosztása című fejezethez ért el a találkozó. Előtte is kezdtek már forrni az indulatok, ekkor azonban ki is robbantak, végül nagy nehezen helyreállt a rend. Öt perccel a vége előtt, vendégszögletet követően Puskás tálalta le a labdát játékostársának, Tóth Márk nagy helyzetből fölé durrantott. A 91. percben, Facskó veszélyes szögletét követően Kovács László hárított sokadszor bravúrral. Több helyzetet dolgozott ki a mérkőzésen a Solt, a hazaiak azonban hősies játékkal otthon tartották az egyik pontot.

Kertész Gábor: – Szám szerint nem sok ez az egy pont, de azért számunkra nagy jelentősége van. A Solt jó csapat, uralták a mezőnyben a játékot, több lehetőségük volt, életveszélyes szögleteik, de nekünk is volt az első játékrészben két helyzetünk. Reális a pontosztozkodás, nagyon sokat tettünk az egy pontért, és meg is érdemeltük. Ha így játszottunk volna a tavaszi idényben, ahogy ebben és az ezt megelőző fordulóban, legalább tíz ponttal előbbre tartanánk. Rendre hiányzik öt-hat kulcsjátékos, hétről hétre igyekszünk őket pótolni. De a csapatkohézió terén sokat léptünk előre ebben az elmúlt másfél hétben.

Vaskó József: – Gratulálok a csapatnak a küzdeni tudásához. Sajnos a játékvezetők megfújták a Kunszállásnak a hazai pályát. Volt legalább egy eset, amelyért mindenképpen piros lap járt volna, ez bizony lehetett eredménybefolyásoló tényező.

Kunszállás–Solt 1–1 (0–0)

Kunszállás, 80 néző. Vezette: Tóth Csaba (Baranyi Ádám, Nagy Norbert.).

Kunszállás SE: Kovács L. – Polgár, Kovács G., Fekete T., Polyák (Kertész G., 62.), Vincze, Hatvani, Kertész Á., Börönde, Pálnok, Papp. Játékos-­edző: Kertész Gábor.

Solti FC: Borbély – Facskó, Szement, Puskás, Tóth M., Bencze, Nitsch, Hajdú, Mazán, Korsós, Biro. Edző: Vaskó József.

Gól: Hatvani (64.), illetve Mazán (68.).

Kiskunfélegyháza II.–Csólyospálos 2–1 (2–1)

Kiskunfélegyháza, 70 néző. Vezette: Kiss László (Balogh Bence, Serfőző Balázs).

Kiskunfélegyháza II.: Magyar – Keresztesi, Horváth B., Sánta, Makány, Huber, Kurgyis B. (Golovics, 68.), Cseh, Fricska. Játékos-edző: Lapsánszki Tamás.

Csólyospálos: Elekes – Kertész, Sipos, Balogh (Á. Furus, 77.), Gera, Zádori (Andóczi-Balog, 85.), Maróti, Harkai, Kardos, Marton, Bartalos. Játékos-edző: Á. Furus Gergő.

Gól: Kurgyis B. (29.), Huber (41.), ill. Sipos (38.).

SC Hírös-Ép–Kerekegyházi SE 1–2 (1–1)

Kecskemét, 80 néző. Vezette: Ézsiás Gábor (Krepsz László, Horváth Attila).

SC Hírös-Ép: Farkas – Kiss B. (Prikidánovics, 64.), Háry, Horváth Z., Pánczél, Parázs, Utasi (Kitl, 78.), Bálind, Szász, Hideg, Rákóczi. Játékos-edző: Kitl Zoltán.

KSE: Nagy R. – Garaci, Szécsényi (Kunsági 46.), Malik, Gavula, Pécsi, Kovács S. (Hefler 59.), Gazdag II. Boronkay, Nagy N., Gáspár. Játékos-­edző: Gazdag I. Attila.

Gól: Rákóczi (12.), illetve Gavula (27., 69.).