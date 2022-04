Vojvoda büntetőivel startolt a harmadik felvonás, 41–43. Pollard szépen hintáztatta be a védőket, és tette fel könnyed mozdulattal, 41–45. Takács hármassal vétette észre magát, majd eladta a labdát a Kecskemét. Omenaka büntetőzhetett, és egalizált, 45–45. Hárompontosok hullottak mindkét oldalon: Dramicanin, Szabó és Wittmann volt a sorrend, 48–51. Pollard bátor betörése sikeres volt, és még egyet dobhatott is a vonalról, 48–54. A kecskemétiek amerikai kosárlabdázója ihletett formában játszott szombaton is, Milutinovic pedig szerzett labdával nyargalhatott végig, 52–62. Időt kért Matthias Zollner, Davis pedig tempóval jelentkezett közvetlen utána, a túloldalon Klobucar remekül állt bele a triplába, 54–65. Őrizte előnyét a KTE, ebben Karahodzsicsnak nagy szerepe volt, s büntetői után 60–70 állt a kijelzőn. Wittmann lopott labdát, és indította jó ütemben Klobucart, aki a ziccert bedobta, de az extra egyes kimaradt, 60–72. Kucsera több támadólepattanót is szedett, az egyiknél viszont a földön maradt, és úgy kellett lesegíteni a pályáról. Wittmann triplája kiperdült, Stark viszont a félpályáról betalált, így 63–72-vel jöhetett a záró felvonás.

Klobucar megadta az alaphangot egy szép triplával, 63–75. Pollard is tisztán dobhatott kintről, és nem hibázott, 63–78. Pongó mindkét büntetőjét bedobta, de Klobucar szépségdíjas ziccerrel jelezte, hogy nem engedik közelebb az Albát, 65–80. Fehérvári zsákolást követően Pollard állhatott a vonalra, és megdobta 30. pontját a meccsen, 67–81. Nagyon stabil volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játéka, öt perccel a vége előtt 16 pont volt már az előnyük. Karahodzsics elérte a dupla-duplát, Milutinovic pedig húszra növelte a hírös városi fórt, 69–89. A hajrában a kecskeméti fiataloknak is lehetőséget adott Forray Gábor vezetőedző, a mérkőzés végeredménye 78–96 lett, így megszerezte a bronzérmet a hírös városi gárda.

– Köszönöm a csapatnak, a stábnak, az egész klubnak, hogy segítették a munkámat

– kezdte értékelését Forray Gábor. – Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a bronzérmet. Boldog vagyok. Az első negyedben nagyon jól játszottunk, úgy kezdtünk, ahogy megbeszéltük. A másodikban kicsit könnyelműsködtünk, tíz támadólepattanót szedett az Alba, mi pedig eladtunk hét labdát, ebből kaptunk 12 pontot. A második félidő ugyanezen számai: kettő támadólepattanó és kettő eladott labda. Ez volt az egésznek a kulcsa, ezen az estén mi jobbak voltunk. Innentől arccal a play-off felé fordulunk.

Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 78–96 (15–27, 24–16, 24–29, 15–24)

Magyar Kupa, bronzmérkőzés, Debrecen, Főnix Aréna, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Tóth Cecília, Pozsonyi László (Téczely Tamás)

Alba Fehérvár: Pongó 14/3, Vojvoda 11/3, Lukács 10, Szabó 12/6, Omenaka 5. Cserék: Stark 7/3, Takács 5/3, Smith, Davis 12, Kass, Góbi. Vezetőedző: Matthias Zollner

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 32/9, Klobucar 15/9, Milutinovic 10, Kucsera 2, Karahodzsics 13. Cserék: Wittmann 11/9, Dramicanin 11/9, Kiss 2, Lukács, Tóth D. Vezetőedző: Forray Gábor