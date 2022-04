– Hiába is tagadnám, van bennem csalódottság az Eb kapcsán, de nem tudtam annyit készülni, mint a többiek, és ez meglátszott a teljesítményemen – tekintett vissza az Eb-re Püspöki Patrik.



– Sajnos, mindjárt az első fordulóban kikaptam az izraeli ellenfelemtől egy nagyon szoros csatában. Egy akciót nem úgy sikerült végrehajtanom, ahogy terveztem, azon el is ment ez a meccs. Az egész Eb viszont nagy élmény volt, az, hogy magyar szurkolók előtt birkózhattam. Sok bajai jött fel a versenyre miattam is, és egy életre szóló élményt szereztek nekem. Idén még lesz egy magyar bajnokság, ha rendbe jönnek a sérüléseim, akkor azon elindulok, ha nem, akkor a szeptemberi világbajnokságra szeretném kvalifikálni magam. Ez a legfontosabb cél a számomra idén. Remélem, hogy nagyobb sikerrel járok, mint az Európa-bajnokságon. És hogy lesz elég időm felkészülni, rendbe rakni magam, és képes leszek bizonyítani a vb-n – utalt az előtte álló célkitűzésekre.



– Természetesen én is nagyon örültem annak, hogy egy bajai versenyző ott lehet a felnőtt-Európa-bajnokságon, ugyanis ez a bajai birkózás több mint 150 éves történetének a legnagyobb eredménye – emelte ki az esemény jelentőségét Jagicza László, a bajai birkózóklub vezetőedzője.

– Bajai birkózó bajai színekben olimpiai sportágban most lépett először felnőttvilágversenyen a szőnyegre. A sorsnak még egy külön ajándéka volt, hogy ez éppen Budapesten történhetett meg, és így a hazai közvélemény előtt is nagy figyelmet kapott. Edzőként én mindig telhetetlen vagyok. A realitás az, hogy akitől Patrik kikapott, az egy világbajnoki érmes, akinek a vitrinjében már lóg egy világbajnoki érem. Orosz származású ellenfele izraeli színekben indult, és Patrik egy akcióval kapott ki tőle. Ez a versenyző a végén ötödik lett. Az előtte lévők a világ élvonalához tartoznak. Egész minimális különbség van az első birkózók között. Az látszik, hogy Püspöki Patrik szorosan ott van a világelit mögött úgy, hogy ő még nem ment végig olyan nemzetközi edzőtáborokon, nemzetközi versenyeken, amiket ezek a versenyzők már megjártak, sőt, ők ezen pallérozódnak már évek óta. Mindenképpen bizakodó vagyok, és a hosszú távú célunk az, hogy kikerüljön az olimpiára. Ez azért is adott, mert az ő súlycsoportja a 86 kilogramm, ami olimpiai súlycsoport. Bízunk abban, hogy minden jól megy és hamarosan egy olimpián is képviselni fogja Magyarországot, meg a bajai birkózást – tette hozzá Jagicza László.



Az Európa-bajnokság két napján a Magyar Birkózó Szövetség egy buszt biztosított a bajai fiatal sportolóknak, akik lelkesen szurkoltak a bajai versenyzőnek. Nagy élmény volt a gyermekek számára azt látni, testközelből megtapasztalni, hogy Bajáról is el lehet jutni egy ilyen nemzetközi szintű versenyre. Jagicza László edző szerint sem csak a fővárosi nagy klubokból lehet bekerülni nemzetközi szintű versenyekre, ezt Patrik bebizonyította, nemcsak magának, hanem a többieknek is. – Nagyon jó érzés volt, hogy buszt küldtek értünk, a bajai gyerekeket ebéddel várták, és még ajándékot is kaptak a szövetségtől. Minden gyerek hatalmas élményekkel érkezett haza – mondta lapunknak Jagicza László, a Mogyi Bajai Birkózó Club vezetőedzője. Hogy zajlik a birkózóélet, azt az is mutatja, hogy szerdától hétvégéig a birkózószövetség szervezésében a serdülő kötöttfogású magyar válogatott táborozik Baján. A keret a korosztályos Eb-re készül.