Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA 4–0 (3–0)

Kecskemét, 1800 néző. Vezette: Pintér Csaba (Horváth Róbert, Szécsényi István)

KTE: Varga B. – Tóth D. (Buna, 53.), Szabó A., Rjasko, Szalai G., Hadaró (Grünvald, 65.) – Nagy K. (Paudits, 80.), Vágó, Katona B. (Szuhodovszki, 65.) – Lukács D. (Szökrönyös, 80.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István

Szeged: Molnár F. – Kővári, Ódor, Temesvári, Pejovics – Simon Á. (Haruna, 80.), Kovács M. – Dobronoky, Farkas A. (Germán, a szünetben), Csoboth (Dobos, 69.) – Gajdos. Megbízott edző: Adem Kapic, Andorka Péter

Gól: Hadaró (22.), Lukács (28.), Tóth B. (33., 54.)

Kiállítva: Gajdos (66.)

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Rendkívül jó csapat a Szeged, de a mai napon a mi akaratunk érvényesült. Nagyon tisztelem ellenfelünket, tisztában vagyok a problémáikkal is, de a saját csapatomról szeretnék beszélni. Minden csapatnak van gyenge pontja, így a Szegednek is, a titok az volt, hogy a héten rendkívül jól felkészültünk erre, és ezt ki is tudtuk használni. Az volt az érzésem, hogy ma nekünk minden sikerül, nekik viszont nem, a fordulópontokból is rendre jól jöttünk ki, gondolok itt a kihagyott büntetőre. Összességében ma jobban játszottunk, így megérdemelten nyertünk.

Andorka Péter, a Szeged-Csanád GA megbízott edzője: – Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit mondani. Jól kezdtünk, az első bekapott gólig volt három olyan lehetőségünk, amiből akár gólt is szerezhettünk volna. Utána öt perc alatt két olyan gólt kaptunk, ami lenullázta a csapatot. Jött a harmadik is, ebből pedig nem is tudtunk felállni már.