A 11. Tiszakécske a 14. Ajkát fogadja. A két csapat őszi összecsapása Ajkán a hazaiak 5–1-es győzelmével végződött. Azóta azonban sok víz lefolyt a Tiszán. A Kécske a naptári év elején megindította a korai hajrát a bennmaradás érdekében, és akkora lendületben van, hogy a lehetséges tavaszi harminc pontból huszonkettőt megszerzett, sőt, a legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyen nem tudott győzni, azon is döntetlent ért el a Haladás ellen. Ez azonban egy pillanatra sem teszi elbizakodottá Visinka Edét és csapatát, a kécskeiek mindent el fognak követni ma délután a ma este 18 órakor kezdődő mérkőzésen, hogy otthon tartsák a három pontot. Aligha kell külön biztatni a kécskei drukkereket, akik a legnehezebb helyzetekben is kitartottak a csapatuk mellett, hogy ma is lelkes buzdításukkal segítsék a gárdát.



Szurkolók minden bizonnyal segíteni fogják a jelenleg a 4. helyen álló Kecskeméti TE-Hufbaut is, annak ellenére, hogy nem a szomszédban fognak fellépni a lila-fehérek, ugyanis a jelenleg a 7. helyet elfoglaló Nyíregyháza vendégei lesznek. De nem Nyíregyházán, hanem a balmazúj­városi stadionban, 18 órai kezdettel.