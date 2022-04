Egy évvel korábban egy lyukas garast nem adott volna a semleges szemlélő azért, hogy a Harta képes lehet Jánoshalmán pontot szerezni. (Tévedett volna, a Harta ugyanis a közelmúltban is rendre képes volt mind kellemetlen, mind kellemes meglepetésekre.) Az idei tavaszon azonban csak a tavaszi eredményeket nézve a Harta áll jobban. Ezzel együtt Csehi Tamás tudja a legjobban, hogy a sebzett oroszlán a legveszélyesebb. Márpedig Florin Nenad csapata a sok pontvesztés miatt a sebzett oroszlán kategóriába tartozik, amely mindent el fog követni annak érdekében, hogy otthon tartsa a három pontot.

Két, a Hartához hasonlóan szintén remek tavaszt produkáló csapat találkozik Akasztón, ahol a Kecel lesz a vendég.

– Azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a csapat teljesítményével a tavaszi szezonban – tekintett vissza az idény első felére Judák László, az Akasztó technikai vezetője. – Egyetlenegy vereség és két döntetlen mellett négy győzelem a mérlegünk. A helyzetkihasználással állunk még némileg hadilábon, de folyamatosan dolgozunk azért, hogy az is javuljon. Az őszi idény csalódásai után számunkra is kellemes meglepetés, hogy ilyen jó formában játszik a csapat. Különösen annak fényében, hogy a téli edzéslátogatottság nem volt a legjobb, és voltak betegeink, illetve sérültjeink a felkészülés során. A keceli csapatot jól ismerjük. Tudjuk a taktikájukat, egyenként is ismerjük a játékosaikat.

Van ellenük törlesztenivalónk, hiszen két hete a kupában ellenük estünk ki, illetve a bajnokságban is alul maradtunk velük szemben.

Mindenféleképpen szeretnénk visszavágni hazai pályán. Jó formában van a Kecel, ha jól tudom, akkor hat mérkőzés óta veretlenek. Főként a gólkirály­jelöltjük, Sibalin Dániel teljesít remek formában. Rá különösen figyelnünk kell, ugyanis neki elég egy villanás a gólhoz. Ezzel együtt szeretnénk itthon tartani a három pontot.

– Egyre jobban összeérik a csapatunk, begyakorolt játékelemekkel operálunk hétről hétre – utalt a tavaszi jó szereplés okaira Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója. – Amit eddig szerettünk volna elérni a tavaszon, azt sikerült. Jó csapatjátékot játszunk és mindenki ellen háromesélyes mérkőzést tudunk vívni. A négy védőnk állandó, illetve az előttük védekezőbb jellegű középpályások sem gyakran változnak, ez mindenféleképpen pozitívum. Az új igazolások is megfelelően belelendültek a játékba.

Az utóbbi hat fordulóban nem szenvedtünk vereséget, ráadásul a kupában is sikerült továbbjutnunk. Ismerjük az akasztói csapatot, több volt játékosom is erősíti őket.

Az elmúlt héten ugyan vereséget szenvedett az Akasztó, de előtte sokáig nem kaptak ki. Az ellenük vívott kupamérkőzés egy jó alap lehet a hétvégi bajnoki előtt. Fontos megjegyezni, hogy akkor ők felforgatott tizeneggyel álltak ki. Juhász Tamásra nagyon oda kell koncentrálnunk, hiszen ő is kiváló formát mutat az egész bajnokság alatt. Mindenképpen a három pontért megyünk Akasztóra, természetesen nem nagyképűség beszél belőlem, hanem a győzni akarás

A megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában az éllovas Kunbaja a Sükösd vendége lesz, Zsók József csapata nem tervezi olcsón adni a bőrét. Bácsborsódra látogat a második Borota, győzelmi esélyekkel – ezt a tételt igyekszik majd cáfolni a Bácsborsód –, de a legnagyobb rangadó ezen a hétvégén a Dusnok–Baja összecsapás lesz.

A Déli csoportban óriási a versenyfutás a dobogós helyekért, szinte hétről hétre változik a sorrend.

A 19. forduló előtt éppen a Dusnok áll a 4. helyen, a Baja pedig a képzeletbeli dobogó alsó fokán, ki-ki meccset fognak tehát vívni a dobogós helyezésért.

Az Északi csoportban az éllovas Kiskunfélegyháza II. hazai pályán fogadja a Csólyospálost, a három pont megszerzése igényével. A Kerekegyháza Kecskeméten vív derbit az SC Hírös-Ép vendégeként, a Kiskunmajsa pedig a Városföld vendéglátójaként szeretné megerősíteni a 3. helyét.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

Szombat, 17.00

Megye I.: FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC, Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyháza.

Megye II., Déli csoport: Bácsborsód SK–Borotai SE, Kelebia KNSK–Nemesnádudvari KSE.

Megye II., Északi csoport: Kiskunfélegyháza II.–Csólyospálos, Kunszállás SE–Solti FC, Kiskunmajsai FC–Városföldi SE, SC Hírös-Ép Egyesület–Kerek­egyházi SE.

Megye III., Déli csoport, 21. forduló: Katymári SE–Madarasi SE, Kisszállási SC–Hercegszántói FC, Kenderes SE–Tataháza SE, Kunfehértó KSE–Felsőszentiváni SK, Garai KSE–Bácska SE Vaskút.

Megye III., Északi csoport, 23. forduló: Vasutas SK–Fülöpszállási SE, Tiszaalpári SE–Helvéciai SE, Ladánybenei LC–Katonatelepi SE, Miklósi GYFE–Ballószögi FK.

Megye III., Közép csoport, 21. forduló: Kecel FC II.–Tázlári FC, Kiskőrösi LC II.–Kaskantyúi FSE, Bócsai BL SE–Tabdi KSE, Csengőd SE–Szank OBSE, Jászszentlászlói SE–Vadkert FC STE II., Balotaszállás FC–Akasztó FC II.

Megye III., Nyugati csoport, 21. forduló: Fajsz–Dunapataj, Tass–Szentmárton.

Vasárnap, 17.00

Merkantil Bank Liga NB II.: Vasas FC–Tiszakécskei LC.

Megye I.: Bácsalmási PVSE–Kecskeméti LC, Soltvadkerti TE Variens–Kiskőrösi LC, Jánoshalmi FC–Harta SE, Akasztó FC–Kecel FC.

Megye II., Déli csoport: Tompai SE–Érsekcsanádi KSKE, Dusnok KSE–Bajai LC, Hajós FC–Mélykúti SE, Sükösd SC–Kunbajai SE.

Megye II., Északi csoport: Lakiteleki TE–Izsáki SSE.

Megye III., Déli csoport: Dunagyöngye SK–Bácsalmási PVSE II., Bácsbokodi SK–Híd SC.

Megye III., Északi csoport: Jakabszállás KSE–Fülöpjakab SE, Kerekegyházi SE II.–Tiszaug KSE, SC Hírös-Ép Egyesület II.–Bugac KSE.

Megye III., Közép csoport: Kecel Senior FC–Császártöltés EFSK.

Megye III., Nyugati csoport: Duna­vecsei SE–Uszód KSE, Szakmári KSE–Homokmégy KSE, Főnix SE Foktő–Harta SE II.