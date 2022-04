Az egész napos nézőriogató időjárás megtette a hatását, bár a kezdéskor az eső már nem esett, csak hideg volt és meglehetősen erős szél, de kevesebben merészkedtek ki a Műkertvárosi sportcentrumba, mint szoktak, ugyanakkor a vendégcsapatot is elkísérte egy kisebb tábor. Elszántan kezdett a két, szerdán még kupameccset vívó csapat. A 7. percben Major szerzett labdát, kitette balra Bozsiknak, aki balról befelé indulva rávezette a kapusra a labdát, Tóth Zoltán azonban remek ütemben lépett ki, és hárított. Ezt követően helyzetek jó darabig nem alakultak ki. Mindkét csapatnak a védelme jól, szervezetten rombolt, mind a két fél igyekezett megtartani a labdát, ennek érdekében a kapusokat is sokszor játékba hozták. A másik védelmét egyik csapatnak sem sikerült megbontania, a magasan ívelt labdákat pedig rendre lefékezte a szél, könnyű zsákmányai lettek így azok figyelmes védőknek, kapusoknak. A 31. percben aztán Bozsik fűzte át magát bal oldalról a vendégvédelmen, sikerült is tisztára játszania magát, ám mielőtt jobbról, 14 méterről lőhetett volna, elcsúszott. A 43. percben a gyakran előretörő Tóth Ákos futott el a jobb szélen, beadása azonban túl magas lett Nagy Attilának, aki épp csak bele bírt fejelni. A félidő utolsó momentuma aztán – az eddigi tendenciát tekintve – váratlan módon egy ziccer lett. Hazai szögletet követően Barkóczi olyan balszerencsésen ért a labdába, hogy az az ötösön Kovács Dániel elé pattant, ő azonban Tóth Zoltán mellett nem bírta elpasszolni. Az első negyvenöt perc lefújásakor rezingáltan konstatálhatták a szurkolók, hogy a kapusok idegeit ezen időszak folyamán lövés nem borzolta.

Az 51. percben Szabó Gergő vállalkozott egy löketre, kísérlete jócskán mellé és fölé ment, a vállalkozó szellemét azonban mégis dicséri ez a megoldás, mivel ez volt az első ilyen jellegű próbálkozás. Három percre rá Dunai ívelt át a jobb oldalra, Szedmák középre lőtte a labdát, Patvaros mentett szögletre. Az 59. percben Fekete fejelte le a leshatár mögé a játékszert, Csordás le is csapott rá, és balról, 14 méterről nem sokkal lőtt a keresztléc fölé. Hogy mennyire kiegyenlített volt a játék, az akkor látszott igazán, amikor Major ápolása miatt létszámfölényben volt két percig a Kiskőrös, akkor azonnal fölénybe tudtak kerülni. A 66. percben újra Szedmák tört be a jobb oldalról, nagyot esett, a vendégek büntetőt reklamáltak, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Három perc múlva egy vendég kontra végén Dunai kapta a labdát, kapásból kapura is lőtt, azonban jobbal nem sokkal a bal sarok mellé pörgetett, ez volt eddig a legnagyobb ziccer. Tíz percre rá még közelebb kerültek a gólhoz a vendégek. Akkor Pintyi indította Szedmákot, aki ismét a jobb oldalon száguldott el, betört a 16-oson belülre, a kilépő Kormost mellett előtte a labdát, ám fejmagasságban a jobb kapufát találta telibe. Ezt követően egyre nagyobb és határozottabb lett a kiskőrösi fölény, de a zavarórepülést végző hazai támadóknak köszönhetően mindig benne volt a játékban a kontra veszélye. A hajrában aztán a hazaiak már lassítani igyekeztek a játékot, a kőrösiek pedig mindent beleadtak, a kapuba azonban nem bírtak betalálni, így aztán maradt az igazságos döntetlen azon a mérkőzésen, amelyen mindkét csapat rengeteget dolgozott.

Nagy Lajos, a KLC edzője: – Örülök az egy pontnak, nagyon megdolgoztunk érte. Elmondhatjuk magunkról., hogy mind a három dobogós csapattól sikerült pontot elvennünk, ami nagyon nagy dolog a mi csapatunk számára. Hozzáállás terén ma ismét száz százalékot nyújtottunk, úgy érzem, hogy kisebb lehetőségből nekünk volt több, ugyanakkor az ellenfél pedig kapufát rúgott. Teljesen reális a döntetlen, a Kiskőrösnek további sok sikert kívánok, és azt, hogy végezzenek a dobogón, a saját fiaimnak pedig gratulálok a kiváló hozzáálláshoz.

Füleki Antal, a Kiskőrös edzője: – Mind a két csapat kupamérkőzés után van, ez látszott az első félidőben is, mert eléggé pontatlan volt a játék, főként a mienk. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második játékrészben uraltuk a mérkőzést, helyzetekig jutottunk, kapufát is rúgtunk, de a focit gólra játsszák, de mivel az nem született, maradt a döntetlen. Dolgozunk tovább, és reméljük, hogy a jövő héten már győzelemnek örülhetünk.

Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC 0–0

Kecskemét, 50 néző, vezette: Bálint Dániel (Vida Sándor, Fodor Lajos)

Kecskeméti LC: Kormos – Csordás (Sörös 90.), S. Juhász, Patvaros, Szűcs, Fekete (Kanizsai 84.), Ónodi, Kőrös, Kovács D., Bozsik (Gonda 93.), Major (Bálint 67.). Edző: Nagy Lajos

Kiskőrösi LC: Tóth Z. – Hajnal, Dunai, Salami, Nagy A., Mihály, Tóth Á. (Szedmák 46.), Szabó G., Amin (Pekker 84.), Barkóczi, Pintyi. Edző: Füleki Antal.

Sárga lap: Ónodi 19., Patvaros 67., ill. Szedmák 57., Barkóczi 92., Nagy A. 93.