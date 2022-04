Közép csoport

A Közép csoportban a 10. Kaskantyú fogadta a 6. Balotaszállást. A Kasi már az első percben megszerezte a vezetést. Kovács Balázs a bal oldalon kiugratta Varga Szabolcsot, akire nem figyeltek a vendégek, a támadó pedig Szűcs lába között elrúgta a labdát, 1–0. Ezt követően is támadásban maradtak a hazaiak. Több lehetőséget is kidolgoztak, ám vagy Szűcs kapus vagy pedig a védők tisztáztak. A vendégeknek is akadt lehetőségük. A 20. percben a Racsmán buktatásáért a kaputól harminc méterre megítélt szabadrúgást Petrezselyem János végezte el, a lövése fölé ment. Ezt követően is többet volt a labda a vendégeknél. A 27. percben ismét Petrezselyem került ziccerbe, ám hosszan szöktette magát, és a kifutó kapus felszedte előle a játékszert. A 30. percben Vincze Imre adott tért ölelő átadást Szarvas Ervinnek, aki hat méterről fölé lőtt. Hét percre rá Varga Máté beadását Supka húzta kapura sarokkal, de Szűcs fogta a kísérletet.



A második félidőt ismét eredményesen kezdte a hazai gárda. Egy tért ölelő Makó-­bedobást követően Bartha centerezett, és az érkező Kovács Krisztián volt eredményes, 2–0. A továbbiakban is a házi­gazdáknál volt többet a labda, több nagy lehetőséget kidolgoztak, és a 60. percben háromra nőtt a különbség. Bartha elé pattant a játékszer, aki nem tétovázott, 16 méterről, kapásból óriási gólt rúgott Szűcs kapujába. 3–0 után a Balota mindent vagy semmit alapon támadott. A mezőnyben igencsak szépen futballoztak, ám nagy lehetőséget nem tudtak kialakítani. A jól záró hazai retesz egyszer ingott meg, a 80. percben, akkor Nádasdi ugratta ki Schveitzert, aki Vereb mellett a kapuba lőtt, 3–1. A folytatásban is a vendégek támadtak, de nagy lehetőségük már nem adódott.



KASKANTYÚI FSE– BALOTASZÁLLÁS FC 3–1 (1–0)

Kaskantyú, 60 néző. V.: Lakatos Róbert (Szalontai Tibor).

Kaskantyú : Vereb – Szabó K., Matolcsi, Győrfi, Varga M. (Sárdi, 73.), Bartha, Supka, Kovács B. (Makó, 36.), Varga Sz., Kovács K. (Hleba, 68.), Gyöngyösi (Losonczy, 79.). Edző: Virág Tibor.

Balotaszállás: Szűcs – Nádasdi, Lőrincz, Ropos, Vin­cze G., Beke (Földes, 46.), Nagy D. (Vígh, 68.), Szarvas (Schveitzer, 46.), Racsmán, Petrezselyem (Nagy Levedi, 76.), Vincze I. Edző: Mezei Csaba.

Gól: Varga Sz. az 1., Kovács K. a 47., Bartha a 60., ill. Schveitzer 80. percben.



Virág Tibor , a Kaskantyú edzője: – A mérkőzést rangadóként vártuk, hiszen a Balo­taszállás minden csapatnak komoly ellenfelet jelent. A mi szempontunkból jól alakult a mérkőzés, hiszen a harmincnyolcadik másodpercben már 1–0 volt nekünk. Az első játékrész egy igazán hajtós félidő volt, mindenki jól teljesített. A szünet után úgy alakult minden, mint az első félidőben, rögtön a második percben megszületett a második gólunk. A harmadik találat meg kellett volna nyugtassa csapatunkat, de onnantól kapkodás lett úrrá rajtunk, ezt az ellenfél is felismerte és egy védelmi hiba után megszerezték az első góljukat. Ennek ellenére sikerült megnyernünk 3–1-re a mérkőzést. Örülünk a győzelemnek, annak még jobban, hogy alakul a csapatunk, az új igazolások és a régi játékosok már egy jó csapatot alkotnak. Mi ezt a tavaszt annak szenteljük, hogy összeszokjunk, kialakuljunk, és nyáron még megerősödve ott ahol kell, tiszta lappal induljunk neki egy új bajnokságnak.



Mezei Csaba, a Balotaszállás edzője: – Sajnos nem jó előjelekkel vártuk a mérkőzést. Igazoltunk ugyan a télen, de egy meccsre sem tudtunk eddig teljes kerettel kiállni. Sajnos demoralizáló mind a két félidő elején gólt kapni, de ettől nem dől össze a világ, voltak lehetőségeink, amelyekkel nem tudtunk élni. A harmadik gól után az esélytelenek nyugalmával játszottunk, és akkor kezdtünk el igazán focizni, azt követően voltak szép dolgaink, de ettől függetlenül megérdemelt hazai siker született.

A Közép csoportban a dobogón a helyzet változatlan, mert bár a 3. Vadkert és a 2. Kecel döntetlent játszott egymással, a Tázlár is elvett két pontot az éllovas Akasztótól.

Eredmények: Szank–Kecel Senior 1–1, Vadkert II.–Kecel II. 0–0, Csengőd–Kiskőrös II. 1–2, Bócsa–Jászszentlászló 3–2, Császártöltés–Tabdi 11–0, Tázlár–Akasztó II. 2–2.



Nyugati csoport

Az éllovas Foktő Dunaszentbenedeken szerezte meg a három pontot, így tartja hatpontos előnyét a Bátya előtt, amely a Dunavecsét győzte le.

Eredmények: Dunapataj–Ho­mok­mégy 2–2, Uszód–Szent­már­ton 3–1, Dunaszentbenedek–Foktő 1–3, Bátya–Dunavecse 2–1, Harta SE II.–Tass 6–0.