KTE HUFBAU – Békéscsaba 1912 Előre 4–1 (1–0)

Kecskemét, 1000 néző. Vezeti: Móri Tamás (Bede Tamás, Nagy Viktor)

KTE: Varga B. – Buna (Tóth Dávid 72.), Szabó A., Rjasko, Lipcsei (Tóth B., a szünetben), Hadaró (Grünvald 65.) – Nagy K., Vágó L., Szalai G. – Lukács D., Szuhodovszki (Katona B. 65.). Vezetőedző: Szabó István

Békéscsaba: Winter – Puskás G. (Horváth P. 63.), Farkas M., Fazekas L., Bora, Bor (Mikló 79.) – Váradi Á. (Szabó P. 63.), Pantovics, Király P. (Sipos G. 72.) – Máris, Lukács R. (Tóth Dániel 72.) Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Szuhodovszki (13.), Tóth B. (70.), Lukács D. (90.), Szalai G. (92.) ill., Máris (67.)



Szabó István: – Nagyon akartuk ma a győzelmet, mert csapattársunkért, játékosunkért, Kis Balázsért is küzdöttünk. Egy éven belül harmadjára fogják megműteni, mielőbbi gyógyulást kívánunk neki, szerettük volna megörvendeztetni. Az első félidőben kicsit fáradtabbak voltunk, de heti három mérkőzés még nemzetközi szinten is nagyon komoly terhelés. Nem tudtuk így elég kreatívan befejezni a támadásokat, noha a lehetőségek megvoltak a gól mellett, majd a szélnek is köszönhetően a Békéscsaba ránk erőltette akaratát. Nem jött számunkra rosszul a szünet. Az egyenlítés után megmutatta erejét és tartását a csapat, a cseréknek és taktikai húzásoknak köszönhetően a Békéscsaba fölé kerekedtünk. Ez gólokban is kijött a végén, még ha talán nem is volt ekkora a különbség. Gratulálok a csapatomnak az egész heti teljesítményhez, a megszerezett hét ponthoz. Most a legfontosabb, hogy kicsit pihenjenek a játékosok, de keddtől már készülünk a III. Kerület ellen, mert ott is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.



Schindler Szabolcs: – Mezőnyben többet futballoztunk, mint a hazai csapat, sajnos a gólokat viszont mi kaptuk. Ez eldöntötte a mérkőzést.