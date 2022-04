A kecskemétiek a Marczika – Menyhárt, Vetési, Hiramoto, Szrnka, Enomoto, Országh kezdővel futottak ki a csarnok parkettájára, több mint félháznyi lelkes hazai szurkolótábor előtt. A hazai tábor ovációi az első hét percben nem a hazai góloknak szóltak, hanem a vendég kísérletek hárításainak, az első nyolc percben ugyanis egyáltalán nem esett gól. A jég a 9. percben tört meg, Perisic talált a hazai kapuba, de még ugyanebben a percben megszületett az első hazai találat is, Vetési lőtt gólt, 1–1. 2–2-es állást követően legközelebb a 14. percben esett gól, akkor először szerezték meg a hazaiak a vezetést Hiramoto révén, 3–2.

A 19. percre aztán a hazaiak szorgalmas játékkal háromra növelték a hazai előnyt – Országh alakította 6–3-ra az állást –, megőrizni azonban ezt nem sikerült, mert bár továbbra sem potyogtak a gólok, és a hazai kapusok is remekeltek, a 27. percre újra 9–9–et mutatott az eredményjelző, az első játékrész pedig 10–10-es állással zárult.

A második játékrészben 12–10-re, majd 13–12-re is a vendégek vezettek, majd a 36. percben Szrnka találatával újra egál lett az állás, Enamoto eredményessége révén pedig már újra a hazai gárdánál volt az előny. A 38. percre Horváth Andor kettőre növelte a fórt, és 46 perc elteltével újra három góllal vezetett a KTE. Extázisban küzdött a hazai gárda, extázisban volt a szurkolótábora is, Vetési következő góljával már 22–18-ra módosult az állás, kilenc perccel a befejezés előtt. Nem lehet, nem létezik, hogy most sem sikerül, futhatott át a hazai szurkolók agyán, amikor Koncz góljával újra feljött kettőre a Kalász, ám némi túlzással megijedni nem is volt idő, Országhnak, majd Vetésinek köszönhetően az 58. percben már újra négy volt a hazai előny, 26–22-t mutatott ekkor a tábla.

A hazai Mazák Lajos megkapta a harmadik kétperces büntetését, és vele az ezzel automatikusan járó piros lapot, ám Országh még emberhátrányban is eredményes tudott lenni, 27–22.

Ezt követően már csak a mai napon szinte szárnyaló hazaiak találtak be a kapuba – még kétszer, Vetési és Országh révén –, így 29–22-es, szenzációs győzelmet aratott a KTE-Piroska Szörp, ami azt jelentette, hogy csapat és közönsége egy héttel a Pick Szeged elleni találkozó után újra egymásra talált.