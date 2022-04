Helyzeteket nem dolgoztak ki a csapatok a mérkőzés elején, de csipkedték magukat rendesen. A vendégek támadásai tűntek kidolgozottabbnak, a hazaiak az előre játékban inkább kísérleteztek, improvizáltak. A 20. percben Biróhoz került a labda, 18 méterről habozás nélkül lőtt, Kovács László vetődve mentett. Egy percre rá egy jobb oldali beadást követően a visszalőtt labdát Tóth Márk lőtte kapásból fölé. A 28. percben Mazán adott be balról, Biro remek ütemben robbant be az ötösre és fejelte meg a labdát a hosszú sarok irányába, az azonban a felső lécről kipattant. Kisvártatva Biro tette ki jobbra Tóth Márknak a labdát, ő éles szögből nagy lövést eresztett meg a bal felső sarok irányába, a labda az oldalhálóba vágódott. Bő fél óra elteltével Kertész Ádám a félpályáról ívelt sebészi pontossággal a jobb oldalon előre robogó Polyák felé, ő rá is vezette a kapusra a labdát, mellette lepasszolni azonban nem bírta. A 36. percben Biro léc alá tartó bombáját védte a hazai kapus. Egy perce rá egy jobb oldali szögletet követően a hosszú sarokról, balról Mazán lőtte vissza a labdát, Bencze kapásból fölé durantott. A 40. percben újra a hazaiak veszélyeztettek, Kertész Ádám kapu elé ívelt labdájára Rádi érkezett, és ügyesen a kapura csúsztatott, ám a labda fölé szállt.

A második játékrészben nyolc perc játék után Gulyás tört be balról a 16-oson belülre, közeli löketét a hazai portás hárította. Az 55. percben három életveszélyes szöglet is kanyarodott a kunszállási kapu elé, mindegyik labda a léc alá tartott, Kovács Lászlónak nagyon észénél kellett lennie, hogy ne legyen gól, de megoldotta a feladatokat. A 64. percben Pálnok nagy beadását követően a bedobásnál is nagyobb zűrzavar alakult ki a vendégek kapuja előtt, végül Hatvanihoz került a labda, aki tíz méterről, balról a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. Sokat nem kellett várni az egyenlítésre, szabadrúgáshoz jutott a Solt középen, a kaputól 18 méterre. Mazán mintaszerűen tekert a jobb felső sarokba. A 72. percben a dulakodás miatti sárga lapok kiosztása című fejezethez ért el a találkozó. Előtte is kezdtek már forrni az indulatok, ekkor azonban ki is robbantak, végül nagy nehezen helyreállt a rend. Öt perccel a vége előtt a sokadik veszélyes vendégszögletet követően Puskás tálalta le a labdát játékostársának, Tóth Márk nagy helyzetből fölé durrantott. A 91. percben újabb veszélyes szögletet ívelt be Facskó, a sokadikat, Kovács László kiütött labdája a bal kapufát is érintve hagyta el a játékteret. Több helyzetet dolgozott ki a mérkőzésen a Solt, a hazaiak azonban hősies játékkal otthon tartották az egyik pontot.