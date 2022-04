Az első szettben 25–21-re tudott nyerni a Röpke, majd 25–11-re a második játszmát is behúzták a vendégek. Bár a Kistext mindent megtett azért, hogy ne legyen sima a vége, 25–21-re újra a Kecskemét bizonyult jobbnak, amivel 3–0-ra a mérkőzést is lezárta a vendégegyüttes.

A HÉP-Röpke SE ezzel egyedüliként továbbra is hibátlan az alsóházban, sőt, szettet is csupán egyetlenegyet veszített el, így három körrel a befejezés előtt nagyon közel is áll ahhoz, hogy a Keleti csoport első helyén fejezze be a 2022/23-as bajnokság hátra­lévő küzdelmeit.