A csapat nagy része az osztrák szezonnyitón vett részt, Leondingban, ahol az MKB Bank Cycling Team új igazolása, a TdH tavalyi fehér trikósa, Pelikán János szerepelt, aki az élmezőnnyel tudott megérkezni a nehéz pályán (160 kilométer, 2000 méter szint, 41 km/h átlag). Wermeser Zsombor, a csapat egyetlen, paralimpiát megjárt biciklistája is be tudta fejezni az osztrák kontinentális csapatokkal megtűzdelt versenyt.



A magyarországi szezonnyitón, a teveli Sajó Péter-emlékversenyen a betegségéből éppen felépülő Szöllőssy Ádám az U19-es kategóriában a legjobb magyarként negyedik helyen végzett, sajnos lemaradva a nap elmenéséről.



A mögöttünk álló hétvégén a szlovák országúti szezonnyitón állt rajthoz az MKB Bank Cycling Team – sérülések és betegségek miatt megtépázott – sora. Ezúttal hegyek helyett a hideggel és hatalmas széllel kellett megküzdenie a hatalmas, több mint 130 fős mezőnynek.

A kecskeméti alapítású csapat tagjai felvették a versenyt a szlovák, cseh, osztrák és román élvonal versenyzőivel, közülük is kimagaslót nyújtott Orosz Bálint, az MKB elsőéves, U23-as bringása. Bálint nagyon aktívan versenyzett, ő volt az egyike azoknak, akik befolyásolni tudták az eseményeket.

A mezőnyhajrában a 2., összesítésben pedig a 6. helyet szerezte meg. A magyarok mellett az egész szlovák élvonal, nagyon sok cseh és osztrák csapat képviseltette magát a szlovák szezonnyitón, rendkívül erős mezőny állt össze.



– Bálint olyanokkal vette fel a versenyt, akik szinte kivétel nélkül nála sokkal magasabb, kontinentális szinten bicikliznek. Non plus ultra volt, amit ezen a napon művelt. Fáradhatatlan volt, ha kellett, egyedül vitte fel a leszakadó mezőnyt, de még így is maradt a sprintre ereje. Ha a többiek – akik hasonló erőt képviselhettek volna – betegség miatt nem hagyják ki a versenyt, valószínűleg még jobb eredmény is születhetett volna. De így is maximálisan elégedett vagyok az egész csapat teljesítményével – mondta Sáfár Tamás csapat­igazgató.



– A cél még mindig ugyanaz, hogy nagyon hasznos és minél gyorsabb versenykilométereket gyűjtsünk, és belerázódjunk a versenyek miliőjébe, ritmusába – utalt a célkitűzésre. – Nagyon fontos, hogy a részben új sorral felálló csapat összeszokjon, a srácok ismerjék meg egymást és saját határaikat – mondta végül Sáfár Tamás.