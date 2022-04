Kézilabdaünnepnek ígérkezett a KTE-Piroska elmúlt fordulóbeli, hazai mérkőzése, hiszen a túlzás nélkül világsztárnak minősíthető Pick Szegedet fogadták a kecskemétiek. A telt házas mérkőzésen aztán – előzetes ígéretét maximálisan, a remélten felül is betartva – nemcsak asszisztált a sztárok ünnepéhez a hírös városi gárda, hanem szoros eredményt elérve, nagyot harcolva derekasan kivette a részét abból, hogy valóban a kézilabda ünnepe lett a találkozó. Ezen állítás lényegével egyetért Bencze József, a csapat edzője is.

– A Pick Szeged ellen felszabadultan játszottunk, jól használtuk ki a helyzeteinket is. Persze nyilván mindig marad az emberben hiányérzet, és a meccs után még gyötri a gondolat, hogyha egy kicsit pontosabbak lettünk volna, akkor egy kicsivel még ennél is jobb eredményt elérhettünk volna. De nem lehetünk elégedetlenek. A kép teljességéhez természetesen hozzátartozik az, hogy a Szeged nem miránk készült, nem ránk hegyezte ki a fogait, hanem a játékosaik fejben szerintem már a Flensburg elleni mérkőzésen jártak. Mi persze ezt próbáltuk kihasználni, és véleményem szerint ez mind védekezésben, mind támadásban sikerült. Abban ugyanakkor, hogy jó teljesítménnyel tudtunk előrukkolni, nagy szerepe volt annak is, hogy igen szép számban látogatott ki a közönség a mérkőzésre, és belehajszolta a srácokat egy olyan extázisba, ami segített abban, hogy megfelelő eredménnyel, emelt fővel tudjunk kijönni a sztárcsapat elleni összecsapásból. Örültünk, hogy ilyen sokan kijöttek és hogy ilyen mértékű szurkolásban, biztatásban részesítették a csapatot.

A kecskeméti játékosok lelkivilágára is jó hatással volt az a mérkőzés.

– Meggyőződésem: mindenkinek az önbizalmának jót tett, hogy egy remek csapat ellen, remek hangulatban jó teljesítményt volt képes nyújtani, de nem szabad átesni a ló túloldalára. Ez egy sajátos mérkőzés volt, és én azt gondolom, hogy a holnapi meccsünk sokkal nehezebb lesz abban az értelemben, hogy a tét ezúttal lelkileg sokkal jobban fogja nyomni a srácokat. De ha pontosak és ugyanolyan koncentráltak tudunk lenni, mint a Szeged ellen, akkor sikerrel zárhatjuk ezt a viadalt.

A pénteki ellenféllel, a Buda­kalásszal az ősszel egy szoros, egygólos mérkőzést játszott a KTE: – A Budakalász egy nagyon jó csapat, jó néhány kimagasló tudással rendelkező külföldi játékossal – mutatta be az ellenfelet a mester. – Két hete legyőzték a Ferencvárost, ami igen jól mutatja, hogy mekkora bravúrokra képesek, de nem ez volt az egyetlen bravúrjuk. Egy fizikálisan nagyon erős és a játéktudás tekintetében is nagyon jó csapattal fogunk találkozni pénteken este. Ezzel együtt a célunk nem is lehet más, mint pontokat szerezni. Ismerjük a saját határainkat, de ha azokat át tudjuk lépni, akkor sikeresek lehetünk. Ebben a közönség is segíthet. Nagyon szeretnénk, ha ugyanolyan szép számban látogatna ki most péntek este is, és ugyanolyan vehemens és odaadó szurkolással belehajszolnák a csapatot egy győzelembe, ami a helyzetünket tekintve nagyon fontos lenne a számunkra.