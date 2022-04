Közel két percet kellett várni az első kosarakra, Calhoun tempójára Fazekas büntetőkből reagált, 2–2. Calhoun tripla után Ihring szerzett labdával nyargalhatott végig, 7–2. Előbb Milutinovic dobhatott kétszer is a vonalról, és nem hibázott, őt a másik palánknál Burns másolta, 9–4. Calhoun újabb távolijával 12–4-re módosult az eredmény az első negyed derekán, Forray Gábor pedig időt kért. Az amerikai légiós a sarokból is betalált, Pollard viszont gyorsan válaszolni tudott, sőt újabbat süllyesztett el. 15–10-nél a házigazda szakította meg a játékot időkéréssel. Ezután Parrish is megvillant a sarokból, míg Pollard egyesekkel hozta feljebb a KTE-t, 18–12-re. Az etap végül 20–12-vel zárult.

A folytatásban Wittmann volt szemfüles, a másik térfélen pedig Calhoun tört be, 22–14. Fazekast csak szabálytalanság árán tudták feltartóztatni, a büntetővonalon is magabiztos volt, 22–16. Felgyorsult és kapkodóvá vált a játék képe, Calhoun végül egy trojkával megszakította a gólcsendet, 25–16. Pollard sem volt rest, nem léptek ki rá, azonnal büntetett, 25–19. Ruják dobása szerencsével csorgott be a gyűrűbe, majd utána is pontosan céloztak az OSE játékosai távolról, és húszra növelték a differenciát 43–23. A szünetig nem sikerült megtalálni az ellenszert az oroszlányiak játékára, így 50–28-as állás mellett vonulhattak az öltözőbe a felek.

A pihenő után 7-0-s rohanással kezdett az OSE Lions, ezt Pollard triplája törte meg, 57–31. Ihring hármasával 64–33-ra módosult az állás, Forray Gábor időt volt kénytelen kérni a harmadik felvonás derekán. Gyors kosarakkal sikerült elindítani a zárkózást Dramicanin és Milutinovic vezényletével. 64–45-nél rövid időn belül a második idejét kellett kikérnie Krasovecnek. 68–50-nel jöhetett a záró felvonás.

Milutinovic csont nélküli hármasa adott lendületet a KTE-nek, 68–53. Parrish csak az egyik büntetőt tudta értékesíteni, 69–53. Wittmann jól állt bele a triplába, 69–56. Garamvölgyi kettesére Dramicanin válaszolt egy távolival, 71-58. Nem sikerült viszont ennél tovább zárkóznia a hírös városiak, s Parrish kinti dobása után 76–58 állt a táblán. Magához rendelte fiait Forray Gábor vezetőedző, ám Calhoun tempója azt jelentette, hogy újra 20 egység lett az OSE előnye, öt perccel a mérkőzés vége előtt. Nem jöttek be a vendégek távoli dobásai, így a különbséget sem tudták csökkenteni a kecskemétiek. A hajrában Forray Gábor a fiataloknak adott bizonyítási lehetőséget. A végeredmény 84–62 lett, a hazaiak javára.

A következő mérkőzését szerdán játssza a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, akkor a DEAC-Tungsramot látják vendégül 18 órai8 kezdettel, a Messzi István Sportcsarnokban.

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84–62 (20–12, 30–16, 18–22, 16–12)

Férfi NB I. A-csoport, középházi középszakasz 2. forduló

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András sportcsarnok, vezette: Praksch Péter Árpád, Kapitány Gellért, Fodor Attila.

Oroszlány: Ihring 7/3, Carev 2, Calhoun 24/12, Burns 4, Molnár 10. Cserék: Ruják 14/12, Mucza, Parrish 19/18, Garamvölgyi 2, Dorogi 2, Tóth B., Szabadfi. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec

Kecskemét: Pollard 20/12, Klobucar 6/3, Milutinovic 11/3, Dramicanin 12/6, Fazekas 4. Cserék: Wittmann 7/3, Lukács, Ivkovic, Kiss D., Botka, Tóth Barna 2. Vezetőedző: Forray Gábor