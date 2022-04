Négy perccel a második játékrész megkezdése után Berényi Gábor beadását követően Gudmon II. Zoltán fejelt nyolc méterről a léc alá, 1–3. A 70. percben négy az egy ellen indíthattak veszélyes kontrát a vendégek. Németh Zsolt rávezette a kapusra a labdát, majd önzetlenül Szinkó elé tálalt, akinek már csak az üres kapuba kellett passzolnia azt, 1–4. Két percre rá Sipos döngette meg egy középről leadott lapos lövéssel a jobb kapufát. A 77. percben egy hazai indítást követően a vendégvédők fejjel mentettek ugyan, Bodor azonban a lehulló labdát elegánsan, kapásból a jobb alsó sarokba küldte, 2–4. Sokáig nem örülhetett a szépítésnek a Fülöpke, két percre rá Papp Zoltán ívelt be szabadrúgást, Sipos 15 méterről, kapásból a hazai kapu bal oldalába bombázott, 2–5. Zárásként a 88. percben Szinkó Ferenc tört be jobbról a hazai 16-oson belülre, és helyezett elegánsan a kilépő portás mellett a kapu közepébe, kialakítva a 2–6-os végeredményt. Lelkesen küzdött a hazai csapat, ám a több helyzetet kidolgozó, és helyzeteit jobb arányban értékesítő Ágasegyháza ilyen arányban is megérdemelten győzött.

Kürtösi Szabolcs: – Viszonylag jó kerettel tudtunk felállni ezen a mérkőzésen, igyekeztünk megnehezíteni a dobogós Ágas dolgát. Ez akkor sikerülhetett volna, ha az első játékrészben jobban kihasználjuk a helyzeteinket, ha az első két gólt mi rúgjuk, akkor talán fordítva is alakulhatott az eredmény. De nem mi rúgtuk, illetve ezalatt hátul komoly hibákat követtünk el. Hibákból aztán a második játékrészben sem volt hiány, így aztán bár csapatom lelkesen, az utolsó pillanatig küzdött, nem tudtuk szorossá tenni a mérkőzést.

Papp Zoltán: – Nagyot küzdöttünk a végig lelkes hazai csapat ellen, és a végén több góllal tudtunk nyerni, ez pozitívum. Ami negatívum, hogy figyelmetlenségünkből kaptunk két gólt. Nincs semmi baj, megyünk tovább, megpróbáljuk élvezni a futballt, hiszen erről szól az amatőr foci, és tesszük a dolgunkat.

Fülöpjakab SE–Ágasegyháza SE 2–6 (1–2)

Fülöpjakab, 70 néző, vezette: Biber Tamás (Kovács Alexandra)

Fülöpjakab: Görög – Vizi (Borbély 79.), Szabó Á., Mizsei (Pöszmet 88.), Dinnyés, Vakulya, Palásti, Oroszi (Baráth 73.), Kiss K., Fehér (Bodor 67.), Timár (Cseh 60.). Edző: Kürtösi Szabolcs.

Ágasegyháza: Benkó (Gudmon I. Zoltán 86.) – Sárosi (Gudmon I. Zoltán 46.), Lévasi, Váczi (Hojsza 32.), Torbán (Papp 55.), Szinkó, Németh (Héjjas 77.), Horváth V., Sipos, Berényi, Magyar. Játékos-edző: Papp Zoltán.

Gól: Kiss K. a 43., Bodor a 77. illetve, Oroszi (öngól) a 30., Hojsza a 39., Gudmon II. a 48., Szinkó a 70., 88., Sipos a 78. percben.

Sárga lap: Fehér, illetve Horváth V.