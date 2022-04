Megyei I. osztály

Kiskőrösi LC–Kalocsai FC 2–1 (1–1)

Kiskőrös, 150 néző. Vezette: Stefánovits Gábor (Szabó Gábor, Ottenthál István).

Kiskőrös: Tóth Z. – Hajnal, Pekker (Szedmák, 54.), Dunai, Salami, Mihály, Tóth Á., Szabó, Amin, Barkóczi (Rácz, 59.), Pintyi. Edző: Füleki Antal.

Kalocsa: Vatai – Rideg, Knap, Matos (Bányai, 71.), Szávuj (Tamás, 82.), Farkas (Vass, 90.), Kerekes, Szabó V., Tóth L., Romsics (Dostyicza, 73.), Rábóczki. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Dunai a 14., Salami a 92., ill. Szávuj az 1. percben.

Sárga lap: Szabó G. (30.), Dunai (57.), Salami (91.), ill. Tóth L. (9.), Rideg (13.), Rábóczki (62.), Dostyicza (76.).



Füleki Antal: – Az elején bizonytalan volt a játékunk, nem tudtunk ritmust adni a mérkőzésnek. Szerencsére képesek voltunk még az első félidőben egyenlíteni. A kalocsaiak keményen védekeztek és jól kontráztak, életveszélyes volt a játékuk. Az utolsó percekben sikerült gól szereznünk, így megnyertük a mérkőzést.



Kohány Balázs: – Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést. Egyéni hibából kiegyenlített a Kőrös. Ezt követően kiegyenlített volt a mérkőzés, voltak lehetőségek itt is, ott is. Igazán nagyobb helyzetünk nekünk volt. A végén azonban, a 92. percben, egy pontrúgás után gólt kaptunk. Sajnos a szerencse nincs mellettünk, mivel ezen a mérkőzésen minimum egy pontot megérdemeltünk volna.



Kecel FC–Soltvadkerti TE 3–2 (2–1)

Kecel, 60 néző. Vezette: Geleta Mihály (Váczi Levente, Révész Norbert).

Kecel: Gerner – Doszpod, Csáki, Brindza, Herczeg Péter, Sendula P., Fenyvesi, Máruska (Velez, 70.), Torma, Sibalin, Tóth P. (Patai B., 62.). Edző: Vata Zalán.

Soltvadkert : Szabó N. – Hegedűs, Varga B., Fék, Supka, Fejes (Lévai, 70.), Molnár (Papp R., 84), Katona (Tóth Á., 54.), Dulai (Ritter, 81.), Bashiri, Gémesi. Játékos-edző: Papp Róbert.

Gól: Sibalin az 5., a 92., Torma a 24., illetve Hegedűs a 46. és a 88. percben.

Sárga Lap: Csáki (12.), Doszpod (38.), Herczeg P. (59.), Fenyvesi (83.), ill. Tóth Á. (76.), Ritter (85.).



Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója: – Gyorsan megszereztük a vezetést. Akadt több nagyobb lehetőségünk, amelyeknél rossz döntéseket hoztunk. Nem szeretnék a játékvezetővel foglalkozni, de ha az ellenfelünk kapott két büntetőt, akkor nekünk is befújhatott volna ennyit. A második félidő elején kisebb mezőnyfölényt harcolt ki a vendégcsapat, de a győzelemhez ekkor is mi álltunk közelebb. Le a kalappal Sibalin előtt, aki ismét két góllal vette ki a részét a győzelemből. Megszereztük az első hazai győzelmünket, ezzel kilenc pontunk van, amennyi összesen volt az ősz folyamán.

Papp Róbert: – Meglepett minket a meccs elején a Kecel, de talpra álltunk. 2–2-nél azt hittem, hogy a döntetlen meglesz. Sajnálom a csapatot, de nem érdemtelen a keceliek győzelme, mert nekik is volt helyzetük.