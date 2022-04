A három győzelemig tartó összecsapás első mérkőzésére került sor kedd este.

Az első szettet jól kezdte a Kecskemét, 6-2-es állást követően azonban több hibát is ejtettek, amit kihasználva, Pavliuk pontjaival felzárkózott 7-6-ra a Dunaújváros. Fundora támadásból szerzett pontjaival majd Baserio sáncával nőtt a csapatok közötti különbség. Kecskeméti pontszerzését követően Nagy József a pálya széléről nyugtatta csapatát, a légiósok pedig pontosabb játékkal növelték a hazaiak fórját 17-11-es állásnál hívta magához csapatát Tomanóczy Tibor. A Kecskemét azonban meg tudta tartani előnyét a folytatásban is és 25-17-re hozta a szettet a KRC.

A második játékrész Kecskeméti Bálint pontjával kezdődött, amire Gebhardt Norbert válaszolt. 2-3-as hazai hátrányt követően sorozatban szerzet öt pontot a Kecskemét, Tomanóczy Tibor ismét időt kért, sikerült is rendeznie a sorokat, gyors egymásutánban szerzett három pontot az ellenfél, 9-9-nél pedig egyenlített is a Dunaújváros. Ekkor Nagy József is kikérte első idejét. 11-11 után a vezetést is visszavette a DKSE, Tomanóczy Bálint sáncával egalizált ismét a KRC. A folytatásban hol az egyik, hol a másik csapatnál volt a fór. A hajrára úgy tűnt magára talál a KRC, 16-16 után sorozatban hozott négy pontot, a vendégeknek viszont még volt válasza, 23-23-nál ismét egyenlő lett az állás, végül kiélezett játszmában a Dunaújváros 26-28-ra egyenlített.

A győztes szett meghozta a vendégek étvágyát, a játékrész elején fej-fej mellett haladtak a csapatok, 10-10 után meglépett két találattal az ellenfél. Bár 14-14-nél egyenlő volt az állás, a folytatásban ismét az Újvárosnak állt a zászló. Végül 20-25-re nyerte a harmadik etapot a DKSE.

A negyedik játszma elején ismét az első szettben mutatott játékát produkálta a hazai klub, 10-2-es hátrányban már második idejét kérte ki a DKSE. A vendégek a folytatásban összekapták magukat, Laczi és Tajti irányításával zárkóztak 15-10-re. 18-14-nél a hazaiak mestere volt kénytelen időt kérni, sikerült kellően feltüzelnie csapatát, 25-19-re nyerték az etapot.

A záró szett első felében Fundora vitte vállán a csapatát (8-4), végül 15-8-ra hozta a szettet a KRC, ezzel 3:2-re nyerte a mérkőzést.



A második összecsapást pénteken 19 órakor rendezik Dunaújvárosban.

Nagy József: ‒ Az első szettben jól álltunk hozzá a mérkőzéshez, majd a második szettben próbáltam lehetőséget adni a jövő reménységeinek, nagyon jól szerepeltünk, csak utána a fiúk elfelejtették betámadni a labdát, egyedül Argilagos ütötte be, így pedig nehéz játszani, hogy egy játékos van, aki pontot szerez. Ezzel elvették a fiatal feladó önbizalmát is. Utána a Dunaújváros megnyerte a második szettjét is, de sikerült felállni a padlóról. Remélem a következő mérkőzéseken már jobban játszunk.

Tomanónczy Tibor: ‒ Egy jó mérkőzést játszottunk a Kecskeméttel, vezettünk 2-1-re ami meglepetés volt ebben a bajnokságban. Bízom benne, hogy ezt a lendületet tovább tudjuk vinni a következő mérkőzésekre.

Kecskeméti RC‒DKSE 3:2 (17, ‒26, ‒20, 19, 8)

Kecskemét, 50 néző. V: Mezőffy, Árpás.

Kecskemét: Baserio 9, Sidiropoulos 4, Gebhardt N. 4, Tomanóczy 12, ARGILAGOS 38, FUNDORA 16. Csere: Gebhardt Á. (liberó), Török Zs. (liberó), Török S., Szabó A. 1, Palánkay-Omoshebi, Bogdán 1, Kasnyik 2. Vezetőedző: Nagy József

DKSE: LACZI 10, Farkas 2, Hatvany 2, KECSKEMÉTI 10, Kisházi, PAVLIUK 35. Csere: Sümegi (liberó), Tajti 2, Gutiérrez, Winter, Tóth K. Vezetőedző: Tomanónczy Tibor

Az eredmény alakulása: 1. játszma: 4:1, 6:5, 9:6,12:9, 17:11, 20:14. 2. játszma: 4:3, 8:3, 9:6, 9:9, 11:13, 14:14, 20:16, 21:20, 23:23. 3. játszma: 4:3,7:5, 8:8, 10:12, 13:13, 14:16, 16:19, 19:23. 4. játszma: 5:2, 10:2, 12:6, 14:10, 17:10, 18:14, 22:14, 24:16. 5. játszma: 4:2, 8:4, 13:6.