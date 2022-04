Kiskunfélegyháza–Akasztó 2–1 (0–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Vörös Gábor (Molnár Alex, Péter-Szabó Ottó).

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Nagy D. (Nagy V. 74.), Magony, Valkai, Erős (Ábel 90.), Oroszi D., Szabó D. Kurgyis K. 46.), Kanyó, Urbán, Nemesvári (Bálint 85.). Edző: Némedi Norbert

Akasztó: Németh Zs. – Kósa, Kapus, Kerekes, Bajusz (Szabó N. 81.), Juhász, Németh T., Vincze, Szabó Sz. (Szabó Zs. 46.), Palla, Dobosi. Edző: Szrenkó István.

Gólszerző: Erős 53., Oroszi T. 56., ill. Juhász 42. Sárga lap: Kanyó 63., ill. Bajusz 74.

Némedi Norbert: A vendégcsapat igazolta a jó hírét, mert egy találkozót játszottunk velük. A meccs összképét nézve viszonylag sok tiszta helyzetünk volt, amiből most keveset tudtunk kihasználni, de ahhoz eleget, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Nehéz amellett elmenni szó nélkül, hogy borzasztóan túlfűtött volt a találkozó, mert a csatárunk Szabó Dávid súlyos sérülést szenvedett, és ezt nekünk meg kellett élni. Sokféleképp lesülhet egy ilyen, nagyon örülök annak, hogy a pozitív oldala jött ki nálunk, és ezt a találkozót meg tudtuk nyerni. Ez a mérkőzés a bajnokság szempontjából is nagyon fontos volt, gratulálok a csapatomnak!

Szrenkó István: Úgy gondolom, hogy az első félidőben kontrolláltuk a Félegyháza játékát, mert tudtuk, hogy mik az erősségeik. Egy-két helyzetük volt, de miután elkezdtünk fegyelmezetten játszani, utána nekünk is meg voltak a lehetőségeink, és meg is szereztük a vezetést. Sajnos utána jött ez a szomorú sérülés, ezúton is jobbulást kívánok a srácnak, minél hamarabb térjen vissza a pályára. Ez az eset mind a két csapatot leültette kicsit. A második félidőre jobban jött ki a Félegyháza, várható is volt, hogy a sérülés plusz motivációt ad nekik. Gratulálok a Félegyházának, sajnos mi a második félidőre kicsit már elfogytunk.