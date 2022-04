Burns betörésével és ziccerével indult a mérkőzés, majd Pollard rossz középtávolija után Calhoun talált be a vonalon állva, 0–4. Nem bírt betalálni az elején a Kecskemét, Burns viszont annál inkább biztos kézzel célzott. Ráadásul jól védekeztek a vendégek, Carev triplája után időt is kért Forray Gábor. Milutinovic hármasa nem, Ihringé viszont beesett, erre Kiss tudott válaszolni, 4–14. Az Oroszlány egyszerűen nem tudott hibázni mezőnyből, Mesicek is pontokat szerzett a palánk alól, amire Pollard válaszolt egy ziccerrel, 6–16. Sok volt az eladott labda is hazai oldalon, Milutinovic labdaszerzése és ziccere után azonban Krasovec mester is magához rendelte játékosait. Hasonló mederben folytatódott a meccs, sok volt a rossz kecskeméti kísérlet, míg Mesicek ziccere után megint tízre nőtt a különbség, 10–20. Milutinovic csökkente büntetőből a hátrányt, majd Pollard tört be a védők között, amire egy triplát is dobott ezután a negyed végéhez érve, 16–20. Dramicanin dobhatott büntetőket az utolsó percbe érve, amire Mesicek is a vonal mögül válaszolt, így minimális előnyben maradt az OSE, 18–22.

Mindkét oldalon remegtek a kezek a második negyed elején, a jeget Pollard betörése törte meg, 20–22.

Az Oroszlány kiesett dobó ritmusából, majd Karahodzsics tépte le majdnem a gyűrűt, tovább csökkentve a vendégek önbizalmát, 22–22. Parrish hármasa rántotta ki az egyre mélyebb szakadékból egy időre a vendégeket, amit azonnal követett Calhountól is egy, így Forray Gábor időt kért, 22–28. Dramicanin a palánk alól talált be, majd Klobucar is nagyon bátran ment befelé, de Ruják egy triplával válaszolt, 26–31. Dramicanin faulttal együtt volt eredményes, majd a büntetővel tovább csökkentette a hátrányt, 29–31. Ihring büntetőivel, majd Burns kosarával megint az OSE került egy jobb periódusba, de hazai labdaszerzésből Klobucar válaszolt erre egy sima ziccerrel, 31–35. Milutinovic még a támadóidő vége előtt talált be éppen az utolsó perc elején, majd a negyed utolsó támadását egy hármassal zárta le, így a félidő legvégén először vezetett a Kecskemét, 36–35.

0-5-tel indította az OSE a harmadik etapot, Milutinovic bátor betörése éppen időben érkezett, 38–40. Felváltva estek a pontok, Wittmann hármasával már csak egyetlen egy pont volt a differencia, ám Ihring is elsüllyesztett egyet, 43–47. Újra a szlovák válogatott volt eredményes, 43–49-nél Forray Gábor időt kért. Megkezdődött a zárkózás, Pollard ziccere után 47–49 állt a táblán.

Mesicek kettő plusz egyes akciót vezetett, erre viszont volt több válasz is a KTE-nél, Pollard percei voltak ezek, 53–52-re fordítani tudtak fontos pontjaival. Calhoun trojkája behullott, Pollard a vonalról reagált, ám Parrish is leutánozta honfitársát, 55–58.

Szerzett labdából vezethetett támadást az OSE, és a végén még Ihring kettesét megadták, pedig Milutinovic szépen blokkolta, 55–60.

Nagy volt a feszültség a pályán, és ez pontatlanságot is szült, végül Karahodzsics tuszkolta be magát a gyűrűig, és onnan már nem hibázott, 57–60. Jó hazai védekezés után pedig szintén ő állhatott a büntetővonalra, és magabiztos volt, 59–60. Garamvölgyi ziccerét követően Wittmann távolról nem tudott betalálni, ám labdát lopott, és abból egyedül törhetett gyűrűre, 61–62. Dramicanin triplával állt újra egál a kijelzőn, Klobucar egyese pedig ismét a vezetést jelentette, 65–54. Dramicanin hárompontosa után robbant a csarnok, 68–64-nél a vendégek kértek időt. 72–72-nél érték be a KTE-t az oroszlányiak, Pollard viszont tett róla, hogy ne maradjon ez így sokáig, 74–72. Két OSE hármassal 76–78-ra változott az eredmény, 1:11-gyel a vége előtt Forray-mester magához rendelte fiait, hogy kidolgozzák a nyerő taktikát. Pollard ellenállhatatlan volt, bátor betörése 78–78-ra módosította az állást. 23 szekundum volt még vissza, az OSE vezethetett támadást időkérés után, Mesicek pedig jól állt bele sokadszorra, 78–80. Még volt egy dobásra ideje a KTE-nek, viszont nem esett be a kísérlet, így az OSE nyerte az összecsapást.