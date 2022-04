Az első szettben 4-4-ig fej-fej mellett haladt a két klub, majd a hazaiak, gyorsan 8-5-ös előnyre tettek szert Fundora vezérletével. A folytatásban több hibát is ejtett a KRC, Tóth sáncát követően így felzárkózott 10-9-re a Debrecen. Ekkor ismét Fundora bravúrozott, majd Gebhardt ász nyitása és Argilagos sáncát követően öt pont lett a különbség, Fodor Antal időt kért. Gebhardt erős nyitására Tóth válaszolt ponttal. A Kecskemét viszont a folytatásban is tartotta magabiztos előnyét (18-11). Ekkor magukhoz tértek a vendégek, feljöttek három egységre. 18-15 után tovább csökkentette hátrányát a DEAC 21-20 után viszont megtört a lendület, a hajrában már csak a Kecskemét szerzett pontot, 25-20-ra nyerték az első etapot.

A második játékrész Remete találatával indult, Gebhardt ász nyitása után 4-2-re vezetett a KRC. A folytatásban felváltva estek a pontok, majd 8-6 után sorozatban szerzett négy pontot a Kecskemét 12-6. Ekkor ismét magához hívta csapatát a DEAC edzője. A hazaiak azonban a folytatásban sem vettek vissza, 21-11-nél érték el a tíz pontos különbséget. Végül 25-13-ra hozta a második etapot a Kecskemét.

A harmadik játszma eleje is kiélezett küzdelmet hozott, majd 7-7 után 7-10-es fórra tett szert a DEAC. Nagy József kért időt. Sikerült is rendet tenni a fejekben, Argilagos vezérletével zárkózott a KRC. 12-12-nél pedig egyenlíteni is tudtak, majd 14-14 után 19-14-re fordítottak. A hajrában már csak kozmetikázni tudott az eredményen a Debrecen, 25-20-ra hozta a szettet a Kecskemét, 3-0-ra pedig a mérkőzést.