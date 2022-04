Nehezen indult be a két csapat, ez annak is volt köszönhető, hogy az ötvédős rendszer mindkét oldalon szinte hiba nélkül zárt vissza, így nem alakultak ki helyzetek. Szűk félóra elteltével a KTE lett aktívabb mezőnyben, és ez rögtön lehetőséggel is párosult, miután a 35. percben a 26. születésnapját ünneplő Lukács Dánielt ugratta ki Nagy Krisztián, és a KTE házi gólkirálya a nem túl jó ütemben kilépő Fadgyas mellett okosan el is lőtte a labdát 15 méterről (1–0). Nem tudta azonban megőrizni a vezetést a Kecskemét, ugyanis Kiss élesen belőtt szögletét Varga kapus kiejtette, a szemfüles Farkas pedig közelről bepofozta a játékszert (1–1).



Fordulás után egy sokkal jobb mérkőzés kerekedett ki a szebb napokon még az NB I-ben mérkőző felek között. A 49. percben Kiss tekert 19 méterről a bal alsóba egy szabadrúgást jobbal (1–2), de nem örülhetett sokáig, ugyanis egy hatalmas Varga kirúgásból Tóth Dávid került ziccerbe, és jobbal el is pöckölte a kapus mellett a labdát (2–2). A hajrában a KTE tett talán többet a győzelem megszerzéséért, és a törekvéseket siker koronázta, miután Tóth Dávid beadását Szalai csúsztatta a kapuba 11 méterről (3–2).



KTE HUFBAU–ETO FC Győr 3–2 (1–1)

Kecskemét, 500 néző. Vezette: Kovács Imre (Medovarszki János, Baghy Csaba)

KTE: Varga B. – Buna (Tóth D., 46.), Szabó A., Rjasko, Szalai G., Hadaró (Grünwald, 57.) – Nagy K., Vágó L., Szuhodovszki (Katona B., 46.) – Lukács D. (Győri B. 91.), Paudits (Tóth B., 76.). Vezetőedző: Szabó István

ETO: Fadgyas – Kovács K., Kiss M., Bagi, Csonka, Forgács D. (Tamás K., 80.) – Tuboly (Berki, 84.), Toma, Vitális (Erdei M., 73.) – Bacsa, Farkas B. (Priksin, 73.) Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Lukács D. (35.), Tóth D. (51.) Szalai G. (76.) ill. Farkas B. (39.), Kiss M. (49.)



Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Az első tíz perccel nem voltam megelégedve, ez kéthetes szünetet nálunk jobb csapatok is megsínylik, nehezebb játékba lendülni ilyenkor. Miután ezen túllendültünk, végig irányítottuk viszont a mérkőzést. Látni kell, hogy a mi játékunk a labdakihozatalra épül, ez megvalósult ma. Pechesek voltunk az első gólnál, kapusunk már rengeteg mérkőzést hozott, de ez is benne van a játékban. Szünetben rendeztük a sorokat, de kaptunk egy szép szabadrúgás gólt. Nem szeretem, ha sok gólt kapunk, de mivel ma többet lőttünk végül, elégedett vagyok. A játék összeképe és a helyzetek száma alapján megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Szerettük volna a hazai közönséget is három ponttal megjándékozni, ehhez a játék minősége is párosult, így elégedett vagyok.



Klausz László, az ETO FC Győr vezetőedzője: – Küzdelmes mérkőzés volt, ennek ellenére tudtuk hozni azt a játékot, amit elterveztünk. Saját magunkat vertük meg, az első és a második gólt is egyéni hiba előzte meg, míg a harmadiknál rosszul helyezkedtünk egy pontrúgásnál. Minimum egy pontot megérdemeltünk volna.