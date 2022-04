Nehéz éven van túl a Kecskemét, nem a megszokottak szerint alakult számukra a szezon. Szombaton emiatt kiemelten fontos mérkőzés vár a Hírös harcosokra, a Rögbi NB I. zárófordulójában Debrecenben játszanak, a tét pedig nem más, mint az osztályozós hely elkerülése, hiszen a DEAC bár a tabella alján szerepel, de matematikailag még van esélye, hogy beelőzze az idén várakozások alatt szereplő KARC-ot abban az esetben, ha legalább 37 pontos győzelmet arat alföldi ellenfele ellen.

‒ Mindkét csapat az osztályozós hely elkerülésére hajt. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen csak egy nagyarányú vereség esetén tudna beelőzni a Debrecen, ettől függetlenül a viszontagságos szezonunkat szeretnénk egy pozitív élménnyel zárni ‒ nyilatkozta Németh Krisztián, a KARC szakmai vezetője. ‒ Bízunk benne, hogy magabiztos sikert aratunk Debrecenben és nem centizgetésre megyünk a mérkőzés végeredményével. Igyekszünk a legerősebb keretünkkel menni. Az idei évben a sok hiányzó miatt viszonylag nagyobb létszámú idegenlégióssal dolgozunk, ez most hétvégén sem lesz másként. Szeretnénk megnyerni a mérkőzést, hogy a KARC-hoz nem méltó és nem megszokott sikertelen szezont jó szájízzel fejezzük be – mondta.

Az őszi szezonban 46-10-re győzött hazai pályán a Kecskemét, idegenben viszont keményebb mérkőzésre számítanak.

– Az előző szezonban már játszottunk ellenük bajnokit idegenben. Debrecenben rosszabb játszani, mivel viszonylag új helyszín, nem ismerjük annyira a pályát, mint például a Battáét, vagy az Esztergomét. Nagyobb is a távolság a többi csapathoz képest. A Debrecennek még nincs annyi rutinja az első osztályban, így fontos lesz, hogy higgadtak maradjunk és folyamatosan birtokoljuk a labdát, mi támadjunk. Nem feltétlen szükséges nagyon kidolgozott, rafinált támadásokat levezetni, inkább a hibáikat kell kivárni. A DEAC-nak nagyon gyors játékosai vannak és ha labdát veszítünk, akár könnyű pontokat is szerezhetnek. Ezeket nem szabad nekik engednünk. Ezért is fontos, hogy hideg fejjel, egy megfontolt, akár egy kicsivel lassabb játéktempóval, de folyamatos labdabirtoklással játsszuk a játékunkat – hangsúlyozta a szakmai vezető.

Németh Krisztián elmondta, az őszhöz képest nem változtak az erőviszonyok.

‒ Nálunk is egy kicsit javult a helyzet tavaszra az idegenlégiósainknak köszönhetően, de a Debrecen is meccsről meccsre javul és minden egyes mérkőzés pluszt jelent a fejlődésükben. Ennek ellenére reálisan ugyanakkora a különbség a két csapat között, mint az őszi szezonban. Az első félidő nehéz lesz, mivel akkor még fizikálisan előnyben lesznek, de bízom benne, hogy a második játékrészre dominálhatunk és a hajrára akár jó esetben egy örömrögbit is játszhatunk. Nem szabad hagynunk, hogy az ellenkezője forduljon elő, és mi kerüljünk nehéz helyzetbe a végén.