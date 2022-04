Egyik csapat számára sem volt közömbös, hogy milyen eredmény születik a kilencven perc alatt. A Vasas magabiztosan vezeti a tabellát, és egy győzelemmel akár már a mérkőzés után bajnok lehetett volna. Ezenkívül a Vasas szeretett volna visszavágni az őszi vereségért. A Tiszakécske viszont folytatni szerette volna a tavaszi jó sorozatát, és mindent meg akart tenni annak érdekében, hogy ne pont nélkül távozzon a Fáy utcából. A Tisza-partiak úgy vélekedtek, ha ősszel sikerült nyerniük hazai pályán a Vasas ellen, akkor idegenben is van erre lehetőség. Igaz, ehhez nagy koncentráltság, jó védekezés és sikeres kontratámadások szükségeltettek volna. Az elszántság megvolt a fiúkban, de a gólokkal ezúttal adósak maradtak. Az első osztályban eddig két alkalommal játszottak egymás ellen a csapatok, mindkétszer Vasas-­siker született. A másodosztályban öt alkalommal találkoztak, amiből háromszor nyertek a piros-kékek, egy döntetlen és egy tiszakécskei győzelem született.

A találkozó úgy kezdődött, ahogyan azt a fővárosi csapat akarta. Már a 15. percben megszerezte a vezetést a hazai gárda. Cipf nagy lendülettel tört be a tizenhatoson belülre, amikor Farkas András hátulról elkaszálta a lábát. Ezért a megmozdulásért tizenegyest ítélt a játékvezető. A büntetőt Feczesin végezte el, és a jobbra vetődő Holczer mellett a bal alsó sarokba lőtt (1–0). Mindössze négy percet kellett várni az újabb hazai találatra. Radó kapott jó labdát a bal oldalon, kicsit kisodródott, de csinált egy cselt és kilőtte a bal felső sarkot (2–0). Az első félidő végén Hinora bal oldalról adta be a labdát, Farkas András rosszul helyezkedett, és mellőle Cipf kapásból vágta a labdát a jobb felső sarokba (3–0).

A második játékrészben bátrabban játszottak a tisza­kécskeiek, több támadást is vezettek, de a 64. percben ismét a hálójukba került a labda. Az éppen csak beállt Szalai félpályán kapott remek labdát, Kiprich nem tudta el­fejelni előle, így egyedül vezethette a kapura, és amikor már bent járt a tizenhatoson belül, kilőtte a jobb felső sarkot (4–0). Holczernek esélye sem volt arra, hogy kivédje. Ezen a mérkőzésen minden tekintetben jobb volt a Vasas a Tiszakécskénél, és megérdemelten nyert.

– Nem jó meccset játszottunk, sajnos fölénk nőtt a Vasas – értékelte csapata teljesítményét Visinka Ede, a Tisza­kécskei LC vezetőedzője a lefújás után. – Sok ez a négy gól, amit kaptunk, de az igazat megmondva nem nagyon tudtunk kialakítani veszélyes helyzeteket, néha összjátékot sem. Nagyon gyorsan el kell felejteni ezt a mai napot. A harmadik és a negyedik gólt nagyon könnyen kaptuk, de sajnos volt ilyen különbség a mai napon a két csapat között. Az előző mérkőzésekhez képest változtatott a vezetőedző a megszokott összeállításán, amit azzal magyarázott, hogy a nyolcfordulós veretlen szériában szinte csak tizenegy-­tizenkét játékos játszotta le azt az időszakot. Jól ment a csapatnak, hozták az eredményeket is, ezért nem akart változtatni azon a sikeres csapaton. A Csákvár ellen egyfajta tompaság jellemezte a társaságot, ezért változtatott most több helyen is a kezdő­tizenegynél. Azt szerette volna elérni, hogy azok a játékosok, akik korábban többet játszottak, kicsit pihenjenek, hogy a hátralévő mérkőzéseken, az utolsó hajrára frissek legyenek. A következő ok pedig az volt, hogy régóta lehetőséget akart adni azoknak a labdarúgóknak, akik szorgalmasan és alázatosan dolgoztak az elmúlt időszakban. Visinka Ede megköszönte a szurkolóiknak, hogy a fővárosba is elkísérték őket. Egyre többen vannak ugyanis olyanok, akik az idegenbeli mérkőzésekre is elmennek megnézni a Tiszakécske játékát. Azt üzente nekik, hogy tartsanak ki mellettük továbbra is.

Vasas FC–Tiszakécskei LC 4–0 (3–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1700 néző, vezette: Hanyecz Bence (Medovarszki János, Horváth Zoltán).

Vasas: Jova – Szivacski, Otigba, Iyinbor, Silye – Berecz (Vida, 68.), Pátkai (Márkvárt, 75.), Hinora (Kapornai, 61.) – Radó (Zimonyi, 61.), Feczesin (Szalai J., 61.), Cipf. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Tiszakécske: Holczer – Balázs B., Oláh M. (Csősz, a szünetben), Máté Zs. (Végső, 54.), Farkas A. (Farkas N., a szünetben) – Pongrácz, Kiprich, Vachtler, Marsa (Kovács B., 54.) – Benke (Gyurján, 78.), Beliczky. Vezetőedző: Visinka Ede.

Gólszerzők: Feczesin (15.), Radó (19.), Cipf (44.), Szalai J. (64.).