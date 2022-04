Már a bemelegítésnél érezhető volt, hogy a csapatoknak nem csak egymással, de az erős hideg széllel is meg kell küzdeniük. A Kiskunfélegyháza jobban alkalmazkodott és már a harmincadik másodpercben náluk volt az előny. Erős jobb oldali beadása Szabó Dávidot találta meg, aki a hálóba továbbított 0-1. Ezt követően számítani lehetett, hogy kijjebb merészkedik a Jánoshalma és négy perccel később újabb gól született. Csurka ugratta ki Nagy Dánielt, aki ziccerben ment Lengyel kapusra, majd tizenegy méterről lőtt. A hálóőr beleérni tudott csak a bal sarokra tartó lövésbe 0-2. Fél perc sem telt el és ismét gólt láthatott a publikum. Szabó Szilárd kapott labdát a jobb oldalon majd középre ívelt, Milos Stojanovic lekezelte a játékszert majd okosan ellőtte a labdát a kapus mellett 1-2. A 16. percben Urbán buktatta Popovicot huszonöt méterre a vendégek kapujától. A szabadrúgás Szabó Szilárd tekerte kapura ám Oroszi óriásit védett. A 25. percben Szabó Dávid lőtt kapura húsz méterről. A lövés kijött Lengyelről és pont Oroszi Dániel elé került, aki belőtte a harmadik félegyházi találatot. A 32. percben Szabó ugratta ki a jobb oldalon Erőst, aki végigloholt a kapuig majd Lengyel fejjel hárított, de mondhatjuk úgy is, hogy Erős fejbe rúgta a fiatal kapuvédőt. A kapust ezután ápolni is kellett. Három perccel odébb Milos ugratta ki Jeszenszkyt. A támadó hosszan szöktette magát és lőni nem tudott ám visszakanalazta Szabó Szilárd elé, ő viszont kisodródott helyzetből fölé emelt. A 41. percben Szabó Szilárd küldte Jeszenszky elé a játékszert. A játékos nagy helyzetben mellé lőtt.

A második félidőben gyorsan dűlőre vitte a dolgot a vendég gárda. Szabó Dávid passzolt Oroszi Dánielnek, aki gyönyörű csellel verte meg Ivanisevicet, majd Safranjt is. Ezt követően önzetlen volt és helyzetbe hozta Kurgyist, a fiatal támadó pedig fellőtte a léc alá a labdát öt méterről. 1-4. A folytatásban meddő mezőnyjáték folyt. A hazaiak nem találtak rést a jól záró félegyházi védelmen. A 75. percben egy szöglet után Milos fejelt kapura ám Oroszi Tibor itt is nagyot védett. A folytatásban több lehetőség nem alakult ki.