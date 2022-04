Eddig négy alkalommal játszott egymás ellen a két csapat a másodosztályban és négy tiszakécskei győzelem született, valamint két döntetlen. Az egyik győzelem éppen az ősz folyamán, ahol a Csákvár otthonában sikerült győznie a Tisza-parti kisváros csapatának. Akkor ez volt ebben a bajnokságban az első győzelme Visinka Ede fiainak. A találkozó érdekessége, hogy a vezetőedző, korábban két évig irányította a dunántúli gárdát, és Kiprich Dávid is ott játszott. Visinka Ede tehát jól ismeri a Csákvárt, de a másodosztályban nincs könnyű ellenfél, senki ellen nem lehet biztosra menni, és így volt ez most is a Csákvár ellen.

A találkozó érdekessége, hogy Kosznovszky ezen a napot volt húsz éves, és szerette volna széperedménnyel zárni ezt a mérkőzést, de nem így sikerült.

A 34. percben bal oldali szöglet után a védőkről kipattanó labdát Simon két lépés után a felső léc alá bombázta, Auerbach azonban bravúrral védett. Az első játékrész végén Kártik 22 méteres lövése a kapufán csattant.