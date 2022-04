Az éllovas Kiskunfélegyházára ezen a hétvégén kemény megmérettetés vár, hiszen a tavalyi bajnok, jelenleg a 3. Jánoshalma vendége lesz. Hogy nagy csata lesz, amire érdemes kilátogatni, arra bárki mérget vezet annak ellenére, hogy a Jánoshalmának meglehetősen sok a gondja ezen a tavaszon. – Nehéz az eddigi tavaszunk, ugyanakkor ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk, meg vagyunk elégedve a csapat teljesítményével – utalt a sok hiányzóra Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője. – Sajnos több játékosunk is már hetek óta sérüléssel bajlódik, olyan kulcsjátékosok, akikre nagyon számítanánk. Nagy Dániel, csapatunk középhátvédje az idei szezonban már biztosan nem léphet pályára. Stojanovic Veljko és Babic Srdan sérülése kisebb, mint Nagy Dánielé, de ők is hetek óta harcképtelenek. Ez tükröződik az eredményeinken is.

Az elmúlt héten döntetlent játszottunk Lajosmizsén. Szegény embert az ág is húzta, ugyanis Kujundzic és Lengyel Szabolcs is eltiltás miatt nem játszottak ott. Viszont most mindketten visszatérnek.

Utóbbi játékost külön kiemelném, hiszen fiatal kora ellenére hétről hétre remek teljesítménnyel rukkol elő. Ismerjük a Félegyházát, évek óta stabilan ott vannak az élmezőnyben. Jó játékosok alkotják a csapatukat, az idei idényben is csak egy vereségük van, az tőlünk szenvedték el. Szeretném, ha ez a mutatójuk kettőre nőne a hétvégén. Elég régen győztünk már, tehát ideje lenne már diadalmaskodni. Tüzelni fogjuk a padról a csapatot, amennyire csak lehet. Mindenképpen a három pont megszerzésére törekszünk.



– Különleges edzésmunkával nem készülünk a Jánoshalma ellen – nyilatkozta Némedi Norbert, az éllovas Kiskunfélegyháza játékos-edzője. – Tudjuk, hogy ez is csak egy mérkőzés a sok közül. A megszokott heti programunk annyival bővül ki, hogy kupamérkőzést játszottunk a Kiskőrössel – sikerült megnyernünk, és feljutnunk a Magyar Kupában az országos táblára – ezt leszámítva szokásos heti három tréninggel készültünk a hétvégi mérkőzésre. A jelenlegi szezonban csak a Jánoshalmától kaptunk ki, de csak ezért nem vesszük más megítélés alá ezt a találkozót, hiszen minden győztes meccsért ugyanúgy három pont jár. Egyébként remek csapatnak tartom a jánoshalmit, az elmúlt években mindig ott vitézkedtek a pontvadászat elején, tavaly meg is tudták nyerni a bajnokságot. Idén is jó játékerőt képviselnek, főleg hazai pályán. Nyílt játékot várok mind a két féltől. A tavaszunkkal eddig maximálisan elégedett lehetek, ugyanis amit lehetett, azt kihoztuk belőle. Négy győzelem és egy döntetlen a mérlegünk, tehát valóban nem lehet panasz a teljesítményünkre.



Némedi Norbert említette a kupamérkőzést, ez a Kiskunfélegyháza mellett még hét másik csapatnak is megnehezítheti a dolgát, ennyien játszottak ugyanis kupameccset szerdán. A tabellán a 2. Kiskőrös éppen Kiskunfélegyházán esett ki, nagy küzdelemben. De kupacsatát vívott az őket vendéglátó Kecskeméti LC is, érdekes összecsapás várható a Műkertvárosi sport­centrumban.