A Mizse KC már az előző fordulóban bebiztosította bajnoki címét, de a versenykiírás értelmében ez még nem ér automatikus feljutást, hiszen a hat csoport bajnokából csak a kettő legjobb mérleget felmutató juthat fel egyenes ágon.

A Lajos­mizse jelenleg második ezen a minitabellán 17 győzelemmel és egy döntetlennel az éllovasok között, de nagyon meg kell majd dolgozniuk azért, hogy újra nyerjenek, hiszen a megyei rivális Kecskeméti TE U23 lesz az ellenfelük idegenben vasárnap 16 órás kezdéssel, mely a harmadik helyen áll jelenleg.

A férfiak mezőnyében ezúttal a Kiskunmajsa szabadnapos lesz a Délkeleti csoportban, ahogy a Délnyugatiban a Kalocsa és a Kiskőrös is.

A nőknél a Kecskeméti NKSE már „vágja a centit”, hiszen ahogy fogynak a fordulók, úgy kerül egyre közelebb a klub a bajnoki címhez is a Délkeleti csoportban. A bácsalmási vereség óta visszaállt a győzelmek útjára az együttes, mely négy fordulóval a zárás előtt hatpontos előnyben van a PVSE-vel szemben. A KNKSE jelenleg 17 győzelemmel és egyetlen vereséggel vezeti saját csoportját, de szinte megjósolhatatlan, hogy hol futhat be a bajnokok rangsorában, mivel a többi csoportban is nagyon kevés pontot veszítettek el az éllovasok.