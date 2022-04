Vélhetően az időjárás-felelős tetszését is elnyerte ez a lelkesedés, mert az eső elállt és dél körül már a nap is kisütött, a homokdombokon pedig a túrázók előnyére vált a korábbi eső, hiszen így „járhatóvá” vált az egyébként mély, csúszós homok.

– Örömmel állapítottuk meg, hogy ez a túra akár katona­nemzedéki találkozónak is beillett, hiszen képviseltették magukat a nyugállományú katonák és határőrök, az aktív hivatásos állomány tagjai, de nagyon sok szerződéses katona is érkezett, főleg Bács-Kiskun és Somogy megyéből. Néhányan „súlymellényben” túráztak, készülve a katonai kiképzési foglalkozásokra, és volt apa-fia duó is (Sipos Zsolt és Sipos Gergő Kiskunmajsáról), akik még a rajthely visszarendezésében is segédkeztek. Büszke lehet rájuk a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, ahol szolgálnak – mondta el hírportálunk érdeklődésére az eseményről Buza Vince főszervező, a Strázsa TE elnöke.

A Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegyesülete által rendezett túrán visszatért a járvány előtti, megszokott lebonyolítási rend, és a pontőrök a kalória- és folyadékpótlás mellett figyelemmel kísérték az áthaladók rajtszámát is.

– A leggyorsabbak futva teljesítették a távot. A húsz kilométert a paksi C. Szabó István és felesége 2 óra 31 perc alatt, a harminc kilométert a városföldi Nagyné Balogh Erzsébet 4 óra 19 perc alatt, a negyven kilométert a szentendrei, egykoron Szabadszálláson szolgált nyugállományú katona, Csirke Endre 5 óra 2 perc alatt teljesítette. A rendezvény legfiatalabb túrázói a 8 éves Balázs Dorka és Mira Kecskemétről, valamint Kovács Zoltán Szabadszállásról, a legidősebb, a 81 éves Tabajdi József pedig Kiskunhalasról érkezett. A túrázók átlagéletkora 40 év volt – fogalmazott Buza Vince.

A szervezők egy, a rendezvényre készült kiállítással emlékeztek a jelentős szakmai múltú, 25 éve, 1997-ben felszámolásra került 52. Hunyadi Mátyás javítóezredre. Ebből az alkalomból valamennyi túrázó kézhez kapott egy Horváth Balázs nyugállományú ezredes által összeállított, a helyőrség kiképző központjai történetét feldolgozó szóróanyagot is. A körülmények ellenére a jó hangulatú túra eredményes lebonyolításáért köszönet illeti azt a közel 30 fős csapatot, akik a rendezői feladatokat látták el, a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Egyesületet, illetve a rendezvény valamennyi támogatóját. A nyári Strázsa túrát június 11-én (5, 10, 15 km), az őszit október 1-jén (15, 25, 35 km), míg a téli Strázsa túrát december 17-én (10, 20 km), a Petőfi bicentenárium jegyében tartják meg Szabadszálláson. Mindhárom túra szerepel a Kiskunsági Barangoló túrasorozatban, valamint az „Ötpróbával Párizsba” rendezvénysorozatban is.