Ezen a vasárnapon a mérkőzésen a kivonuló zene nyugodtan lehetett volna Vivaldi: Négy évszak című műve, hiszen az összecsapást megelőző időszakban tulajdonképpen mind a négy évszak megjelent. Volt hóesés, később napsütés, majd délelőtt többször alkonyatot idéző borulás, a megyeszékhelyen még jég is pattogott néhány percig, és egyáltalán: délelőtt szinte bárhol elmondhatták a futball iránt érdeklődők, de mindenki más is, hogy talpunk alatt tocsog a víz. A kezdéskor is olyan sötét felhők gyülekeztek Nyárlőrinc felett, amilyenek láttán valamirevaló kocahajós nem merészkedik ki a vízre, az utolsó pillanatban aztán mégis megkegyelmezett az időjárás, hiszen a kilencven perc alatt csak a hideg kínozta a szurkolókat, akik az időjárással dacolva voltak közel másfél százan.

Túlnyomórészt persze hazaiak, akik a 6. percben már kétgólos vezetésnek örülhettek. Hiszen csak négy perc telt el a mérkőzésből, amikor Sztarek passzolta be balról a védelem mögé a labdát, egy védő még beleért, de az így is megtalálta Farkast, aki higgadtan gurított a kilép kapus mellett a bal alsó sarokba, 1–0. Két perc múlva Gera felé szállt egy labda, aki hagyta maga mellett pattogni a 16-os előtt, Sztarek lecsapott rá, és a kapussal szemben állva, tíz méterről a kapuba helyezett, 2–0. Riasztó kezdés volt vendég szemszögből, nagy kérdés volt, hogy a vendégek képesek-e ezt követően viszonylag hamar ha nem is szépíteni, de legalább felvenni a mérkőzés utazósebességét. Képesek voltak, a 16. percben Maróti ívelt előre egy szabadrúgást, Sipos repült be a labdára, hogy a kapuba helyezze, de Balla is észlelte a veszélyt, és az utolsó pillanatban tisztázott. A 22. a hazaiak végezhettek el szabadrúgást az oldalvonal mellett, a labda ráérősen szállt át a túloldalra, Altorjay mégis zavartalanul vehette át, és helyezhetett a bal sarokba, 3–0. Tíz percre rá Sáfrány küldött meg egy életerős bombát húsz méterről, balról, ballal, Andóczi-Balog lábbal mentett. A 35. percben Gera adott be balról, egy játékostárs ügyesen továbbengedte a labdát, az így Maróti elé került, aki a kapuval szemben, tizenöt méterről megnézte magának a jobb alsó sarkot, ám ha nem is sokat, de tévedett, az ugyanis a kapufát találta el. Kapufa tekintetében rögtön válaszoltak a hazaiak, rögtön kettőt is. Előbb egy jobb oldalról érkező beadást követően hullott a fölső lécre a játékszer, egy percre rá pedig egy nagy kapu előtti kavarodás során Farkas fejelt kapura, és találta el a felső lécet. A 41. percben Szabó Bence lőtt középről, Ballának kellett közbeavatkoznia. A félidő utolsó percében Sipos előreívelését követően Gera csúsztatott kapura veszélyesen.

Nagy akarással jöttek ki a vendégek. A mezőnyben kiegyenlített játék folyt, de a hazai akciók veszélyesebbek voltak. Az 56. percben eldőlt a mérkőzés, akkor egy hazaadást követően Andóczi-Balog addig-addig igazítgatta magának a labdát – kézzel meg nem foghatta –, hogy Kasza lecsapott a játékszerre, elhúzta a kapus mellett, és öt méterről az üres kapuba gurított, 4–0. Érthető módon nagy kedvvel játszottak a hazaiak, ugyanakkor a vendégek is mindent elkövettek annak érdekében, hogy legalább a becsületgólt megszerezzék. A gólhoz azonban újra csak a Nyárlőrinc járt közelebb, a 71. percben Farkast találta meg egy labda, ő tizenöt méterről hajszállal lőtt a keresztléc fölé. Tovább futott, hajtott mind a két gárda, újabb gól azonban már nem esett. Két szimpatikus, mert hajtós csapatnak a mezőnyben nagyjából kiegyenlített mérkőzésén megérdemelten győzött a kapu előtt példásan határozott és eredményes Nyárlőrinc.

Torbavecz Tamás: – Kiváló felfogásban játszottunk a mérkőzés első percétől kezdve. Jó tempót diktáltunk, végig szervezettek és egységesek voltunk. A srácok remekül megvalósították azt, amit elterveztünk a meccs előtt. Köszönjük a szurkolóinknak a biztatást, gratulálok a játékosaimnak és sok sikert kívánok az ellenfelünknek.

Á. Furus Gergő: – Nehéz egy ilyen mérkőzés után megszólalni. Először is gratulálok a Nyárlőrincnek, mert nagyon magabiztosan húzták be ezt a meccset. Az egy picit fájó, hogy egyik góljukat sem kidolgozott támadásból lőtték, négyszer követtünk el óriási egyéni hibát, és azokból kaptuk a gólokat. Alapvetően büszke vagyok a játékosaimra, mert a négy kulcsmomentumot leszámítva végig azt csinálták a pályán, amit kértem tőlük. Átlagéletkorát tekintve a bajnokság legfiatalabb csapta a miénk, és bár kikaptunk, de jó mérkőzést játszottunk, és arra, amit a mezőnyben nyújtott a csapatom, arra lehet építkezni.

Nyárlőrinci LSC–Csólyospálos 4–0 (3–0)

Nyárlőrinc, 150 néző, vezette: Biber Tamás (Apró Ferenc, Berger Tibor)

Nyárlőrinc: Balla – Sajtos, Tóth R., (Orosz 62.), Sáfár, Kovács M. (Nyúl 75.), Németh, Farkas (Túri 80.), Sztarek (Sáfrány 26.), Altorjay, Faragó (Bognár 78.), Kasza. Edző: Torbavecz Tamás.

Csólyospálos: Andóczi-Balog – Kertész, Sipos, Novikov (Tóth ZS. 65.), Balogh (Hódi 76.), Gera, Maróti, Kardos, Szabó B., Engi, Bartalos (Zádori 71.). Edző: Á. Furus Gergő.

Gól: Farkas 4., Sztarek 6., Altorjay 22., Kasza 56. perc.