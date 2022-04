Kosárlabda 22 perce

Bejutott a pénteki elődöntőbe a Magyar Kupában Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Debrecenben gyűlt össze csütörtökön a magyar férfi kosárlabda elitje, nyolc csapat – közéjük tartozik a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét is –, hogy egy háromnapos torna keretében eldöntse, hogy az idén ki viheti haza a Magyar Kupát. Persze csak azok számára három napos ez a viadal, akik a csütörtöki nyolcaddöntőket sikerrel vették. Közéjük tartozik a KTE is. A kecskemétiek az elődöntőbe jutásért a Nyíregyházával csaptak össze, és Forray Gábor gárdája mindegyik negyedet megnyerve, magabiztosan jutott be a péntek esti elődöntőbe, ahol a Szolnok lesz 18 órától az ellenfele.

Andreja Milutinovics (lila mezben) tizenkét pontot szerzett. Fotó: Hunbasket.hu

A kecskeméti Klobucar és Pollard ketteseivel indult a mérkőzés, amelyekre Coleman reagált, 2–4. Johnson hármas és kettő plusz egyes akció következett, fordított a Nyíregyháza, 8–4-re. Pollard szedte össze a lepattanót és tette vissza, őt pedig Milutinovics követte ziccerből, 8–8. Wittmann kiválóan állt bele a triplába, utána pedig Klobucar is lemásolta őt, 8–14. Időt kértek a nyírségiek, ám Dramicsanin volt az, aki a rövid taktikai értekezlet után feliratkozott a pontszerzők közé, 8–16. Bazsó hármassal jelentkezett, míg a túloldalon Wittmann, Lukács és Karahodzsics is kintről volt pontos, 15–27. A Nyíregyháza a negyed végén még tudott zárkózni, 20–27-tel ért véget az első tíz perc. Meglehetősen pontatlan támadásokat vezettek a csapatok a folytatásban, közel három perc telt el az etapból, amikor megszülettek az első pontok, Milutinovics oldott meg higgadtan egy szituációt, 20–29.Dramicanin a büntetővonalról kétszer is eredményes tudott lenni, majd Pollard tempója is behullott, 20–33. Kiss Benedek és Coleman kezdte meg a nyírségiek pontgyártását a negyedben, 25–33. Wittmann passzából Fazekas termelte be, utána pedig Dramicsanin volt határozott a palánk alatt, 25–37. Milutinovics kapta teljesen üresen, és nem habozott, jól tette, 25–40. Kiss Benedek révén tudott bejönni tíz egység alá a Nyíregyháza, 32–41. A kilencpontos differencia megmaradt, 34–43-mal mehettek szünetre a felek. Klobucar lendületes akciója nyitotta a harmadik negyedet, a másik oldalon pedig Coleman gyötörte be a labdát, 36–45. A sarokból Milutinovics kiválóan engedte el, majd Kucsera termelte be, 36–50. Őrizte magabiztos előnyét a KTE, nem engedték tíz ponton belülre ellenfelüket. Johnson trojkájával aztán az etap derekán nyolcra csökkent a differencia, 44–52. Pollard azonban gondoskodott róla, hogy ez ne maradjon sokáig így, betöréseivel nem tudtak mit kezdeni, 46–58. Időt kért Pethő Ákos, hogy felrázza a nyírségieket, ám jelentősen nem tudták csökkenteni hátrányukat, 50–61-es állással jöhetett a záró felvonás. Dramicsanin remekül emelte rá a hármast, lendületet adva csapatának az utolsó felvonásra, 50–64. Klobucar kettesére Johnson triplával reagált, 53–66. Karahodzsics egy furcsa mozdulattal varázsolta be a játékszert a gyűrűbe, 53–68. Suarez csak az egyik büntetőt értékesítette a másik térfélen, az utolsó öt perc 54–68-cal kezdődött meg. Dramicsanin rutinosan küldte el ellenfelét egy dobócsellel, majd higgadtan tette fel, 54–70. A Nyíregyháza szakmai stábja taktikai értekezletet tartott, a kinti kísérleteik viszont ezután sem ültek. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét magabiztosan menedzselte a hátralévő perceket is, és megérdemelten nyert. A végeredmény: 63–77. Ma este 18 órától az elődöntőben a Szolnoki Olajbányász lesz a hírös városiak ellenfele a debreceni Főnix Arénában. – Gratulálok a játékosaimnak, köszönöm nekik ezt a hozzáállást – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ma a védekezésünk volt a kulcs, hiszen 60 pont körül tartottuk az ellenfelünket, valamint belekényszerítettük őket sok eladott labdába. Megérdemelten nyertünk, kontrolláltuk a meccset. Gratulálok a Nyíregyházának is, mert végig becsülettel küzdöttek. Büszke vagyok a csapatra, hogy bent vagyunk a legjobb négyben. Köszönjük szurkolóinknak, hogy biztattak minket itt Debrecenben is. Holnap folytatjuk, innentől csak a Szolnokra fókuszálunk. HÜBNER Nyíregyháza BS–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 63–77 (20–27, 14–16, 16–18, 13–16) Magyar Kupa, negyeddöntő, Debrecen, Főnix Aréna, játékvezetők: Praksch Péter Árpád, Minár László Balázs, Kovács Nimród János. Nyíregyháza: Johnson 15/9, Kiss B. 8/6, Pipiras 7/3, Coleman 8, Suárez 5. Cserék: Bus 4, Kozák, Szobi 3/3, Bazsó 5/3, Mokánszki 8, Madár, Anda. Vezetőedző: Pethő Ákos Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 12, Milutinovic 12/6, Klobucar 16/6, Dramicanin 11/3, Kiss D. 2. Cserék: Wittmann 12/9, Lukács 3/3, Fazekas 2, Kucsera 2, Karahodzsics 5/3, Tóth. Vezetőedző: Forray Gábor

