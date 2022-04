A családias hangulatú verseny során az időjárással is meg kellett küzdenie a futóknak a táv mellett. Már a reggeli előkészületeket is szakadó eső és szél kísérte, később aztán abszolút változatossá vált az idő, időnként a nap is kisütött. A zord körülmények ellenére a szokásos, családias hangulatban zajlottak a futamok.

A mostoha viszonyok közepette is 67,02 kilométert teljesített Kozma Roland, illetve a nőknél 53,88 kilométerig jutott Vágóné Türei Márta. A Nyuszi-futam klasszikus (7,2 km) távján a nőknél Papp Mercedesz (36 perc és 3 másodperc), a férfiaknál Görbe József (32:51) volt a leggyorsabb. Az egyesület következő programja a Domb-futás lesz.